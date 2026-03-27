Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

В Испании признали картины Гойи собственностью страны

РИА: суд Испании признал картины Гойи собственностью страны
Wikimedia Commons

Суд Испании постановил, что два королевских портрета работы знаменитого испанского художника Франсиско Гойи принадлежат государству, а не табачной компании Altadis. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая палата верховного суда Испании отклонила поданные компанией Altadis S.A. кассационную жалобу и жалобу на процессуальные нарушения, тем самым поставив точку в споре с министерством образования, культуры и спорта о праве собственности на две картины Гойи», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что картины изначально являлись частью королевского имущества, а позднее перешли в государственную собственность. В решении отмечается, что передача этих полотен различным организациям, связанным с табачной промышленностью, осуществлялась только для пользования и не влекла за собой утрату права собственности со стороны государства.

Отмечается, что ранее суды первой и второй инстанций уже отказали Altadis в удовлетворении этих требований. Речь идет о портретах короля Испании Карла IV и королевы Марии Луизы Пармской, написанных Гойей в 1789 году по заказу королевской табачной фабрики Севильи.

Ранее в Испании изъяли пять подделок Гойи и Веласкеса, за которые требовали €76 млн.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!