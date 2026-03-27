Французский политик раскритиковал посла Украины во Франции

Филиппо раскритиковал посла Украины во Франции за грубость в адрес Лаврова
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал посла Украины во Франции Вадима Омельченко после грубых слов в адрес главы МИД России Сергея Лаврова. Свой комментарий он оставил в соцсети X.

Филиппо обратил внимание, что у президента Украины Владимира Зеленского и других представителей Киева постоянно берут интервью, хотя они воруют деньги у стран Европы, «устроили саботаж на «Северном потоке» и даже угрожали расправой» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Это шокирует, но мы же не требуем ценуры из-за этого», — написал политик.

Филиппо отметил, что Киев обязан уважать свободу мысли во Франции и не имеет права требовать введения каких‑либо ограничений на территории другой страны.

Новость дополняется.

 
