Мерц усомнился в успешном завершении конфликта в Иране

Reuters: Мерц усомнился в целях конфликта в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скептицизм по поводу того, что у Соединенных Штатов и Израиля есть четкая стратегия по прекращению огня в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я просто не убежден, что то, что происходит сейчас – то, что делают Израиль и Америка – действительно приведет к успеху», --– отметил канцлер ФРГ.

Мерц также сообщил, что Германия «в принципе готова» принять участие в международной миссии по стабилизации в регионе после окончания боевых действий со стороны США и Израиля.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс в переговорах США и Ирана идет хорошо, и американская операция завершится в течение нескольких недель, несмотря на недавнее переброски дополнительных сил в регион. Дипломат подчеркнул, что Штаты успешно достигают своих целей, которые включают уничтожение иранских ракетных систем, беспилотников, заводов по производству оружия, а также военно-морского и воздушного флотов Ирана.

Ранее Трамп резко ответил Мерцу словами об Украине.

 
