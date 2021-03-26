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«Ну вы, блин, даете»: 70 лет со дня рождения Алексея Булдакова

Народный артист России Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В Павлодаре, куда семья артиста переехала позднее, он занимался боевыми искусствами и окончил театральную студию. Затем Булдаков работал в театрах Павлодара, Рязани, Минска и Караганды.

После 30 лет актер попробовал себя в кинематографе, играя в основном второстепенных героев. Широкая известность пришла к нему благодаря фильму Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Герой Булдакова — генерал Иволгин — очень понравился зрителям, а его реплики и тосты (вроде «Ну вы, блин, даете») разошлись на цитаты. Прототипом персонажа называли реального армейского генерала Александра Лебедя. Благодаря образу «человека из народа» и огромной харизме у Булдакова появилось множество поклонников. Став народной звездой, актер снялся в двух продолжениях «Особенностей», записал несколько треков и появился в клипах Ларисы Долиной «Погода в доме», «Обижаюсь» и «Ты полюбил другую женщину». В нулевые и десятые он чаще всего снимался в сериалах.

Артист скончался 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, куда приехал отмечать день рождения лучших друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Вилле Хаапасало и Алексей Булдаков в фильме &laquo;Особенности национальной охоты» (1995) Вилле Хаапасало и Алексей Булдаков в фильме &laquo;Особенности национальной охоты» (1995)
Сцена из художественного фильма &laquo;Небывальщина&raquo; режиссера Сергея Овчарова. Алексей Булдаков в роли солдата (справа), 1985 год Сцена из художественного фильма &laquo;Небывальщина&raquo; режиссера Сергея Овчарова. Алексей Булдаков в роли солдата (справа), 1985 год
Алексей Булдаков в сцене из фильма &laquo;Кому на Руси жить хорошо...&raquo;, 1990 год Алексей Булдаков в сцене из фильма &laquo;Кому на Руси жить хорошо...&raquo;, 1990 год
Кадр из фильма &laquo;Особенности национальной охоты&raquo; (1995) Кадр из фильма &laquo;Особенности национальной охоты&raquo; (1995)
Актер Алексей Булдаков на рыбалке в акватории залива Анива в рамках неофициальной части кинофестиваля &laquo;Сахалинский экран&raquo;, 2011 год Актер Алексей Булдаков на рыбалке в акватории залива Анива в рамках неофициальной части кинофестиваля &laquo;Сахалинский экран&raquo;, 2011 год
Алексей Булдаков в фильме &laquo;Утомленное солнце&raquo; (1988) Алексей Булдаков в фильме &laquo;Утомленное солнце&raquo; (1988)
Актер Алексей Булдаков на съемках фильма Михаила Ведыщева &laquo;Кому на Руси жить...&raquo;, 1990 год Актер Алексей Булдаков на съемках фильма Михаила Ведыщева &laquo;Кому на Руси жить...&raquo;, 1990 год
Алексей Булдаков на XX Московском международном кинофестивале, 1997 год Алексей Булдаков на XX Московском международном кинофестивале, 1997 год
Алексей Булдаков с супругой во время XXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии &laquo;Ника&raquo;, 2008 год Алексей Булдаков с супругой во время XXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии &laquo;Ника&raquo;, 2008 год
Художественный руководитель &laquo;Ералаша&raquo; Борис Грачевский, актеры Алексей Булдаков и Алексей Жарков (слева направо) в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 2011 год Художественный руководитель &laquo;Ералаша&raquo; Борис Грачевский, актеры Алексей Булдаков и Алексей Жарков (слева направо) в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 2011 год
Вынос гроба с телом народного артиста России Алексея Булдакова после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве, 8 апреля 2019 года Вынос гроба с телом народного артиста России Алексея Булдакова после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве, 8 апреля 2019 года
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Вилле Хаапасало и Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной охоты» (1995)
Сцена из художественного фильма «Небывальщина» режиссера Сергея Овчарова. Алексей Булдаков в роли солдата (справа), 1985 год
Алексей Булдаков в сцене из фильма «Кому на Руси жить хорошо...», 1990 год
Кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (1995)
Актер Алексей Булдаков на рыбалке в акватории залива Анива в рамках неофициальной части кинофестиваля «Сахалинский экран», 2011 год
Алексей Булдаков в фильме «Утомленное солнце» (1988)
Актер Алексей Булдаков на съемках фильма Михаила Ведыщева «Кому на Руси жить...», 1990 год
Алексей Булдаков на XX Московском международном кинофестивале, 1997 год
Алексей Булдаков с супругой во время XXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника», 2008 год
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, актеры Алексей Булдаков и Алексей Жарков (слева направо) в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 2011 год
Вынос гроба с телом народного артиста России Алексея Булдакова после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве, 8 апреля 2019 года
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