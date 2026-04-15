Прокуратура выявила многомиллиардные нарушения в Сочинском нацпарке

Прокуратура выявила масштабные нарушения со стороны застройщиков в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, ведение незаконной хозяйственной деятельности нанесло ущерб окружающей среде на сумму около 3,5 млрд рублей.

Прокуратура установила, что в 2023 году компания «Турьев Хутор Девелопмент» вырубила особо ценные деревья в национальном парке — ущерб от незаконной вырубки оценивается на сумму более чем 2,5 млрд рублей. Кроме того, застройщик Первая строительная компания устроила обвал грунта на землях в границах парка, из-за чего образовалась антропогенная запруда на реке Хоста. Это, в свою очередь, негативно сказалось на экосистеме Кавказского заповедника, так как тисо-самшитовая роща оказалась затоплена, ущерб составил около 956 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

В 2023 году Генпрокуратура подала к ООО «Турьев Хутор Девелопмент» иск в суд, который был урегулирован мировым соглашением. Застройщик возместил полный размер ущерба, при этом Сочинский национальный парк получил 100 млн рублей, остальная сумма пойдет на общественно полезные цели.

Сочинский национальный парк — один из первых национальных парков России, созданный для сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Официальной датой основания парка считается 5 мая 1983 года. Он был образован на землях Сочинского, Адлерского и Лазаревского лесхозов с целью сохранить и изучить уникальные природные комплексы, а также создать условия для экологического просвещения и туризма.

Ранее руководитель нацпарка Сочи Шевелев покинул пост.