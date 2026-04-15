Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Прокуратура выявила многомиллиардные нарушения в Сочинском нацпарке

В нацпарке Сочи и Кавказском заповеднике нашли нарушения на 3,5 млрд рублей
Игорь Онучин/РИА Новости

Прокуратура выявила масштабные нарушения со стороны застройщиков в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, ведение незаконной хозяйственной деятельности нанесло ущерб окружающей среде на сумму около 3,5 млрд рублей.

Прокуратура установила, что в 2023 году компания «Турьев Хутор Девелопмент» вырубила особо ценные деревья в национальном парке — ущерб от незаконной вырубки оценивается на сумму более чем 2,5 млрд рублей. Кроме того, застройщик Первая строительная компания устроила обвал грунта на землях в границах парка, из-за чего образовалась антропогенная запруда на реке Хоста. Это, в свою очередь, негативно сказалось на экосистеме Кавказского заповедника, так как тисо-самшитовая роща оказалась затоплена, ущерб составил около 956 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

В 2023 году Генпрокуратура подала к ООО «Турьев Хутор Девелопмент» иск в суд, который был урегулирован мировым соглашением. Застройщик возместил полный размер ущерба, при этом Сочинский национальный парк получил 100 млн рублей, остальная сумма пойдет на общественно полезные цели.

Сочинский национальный парк — один из первых национальных парков России, созданный для сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Официальной датой основания парка считается 5 мая 1983 года. Он был образован на землях Сочинского, Адлерского и Лазаревского лесхозов с целью сохранить и изучить уникальные природные комплексы, а также создать условия для экологического просвещения и туризма.

Ранее руководитель нацпарка Сочи Шевелев покинул пост.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!