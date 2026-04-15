Видео: бетономешалка протаранила машины с людьми на ТТК в Москве

В Москве на ТТК бетономешалка на скорости влетела в авто с людьми и попала на видео

В Москве на ТТК бетономешалка влетела в машины с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В результате ДТП на Третьем транспортном кольце перекрыли три полосы. Предварительно, несколько человек пострадали. Экстренные службы работают на месте происшествия», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как бетономешалка на высокой скорости врезается в автомобили на проезжей части, после чего протаскивает их еще несколько метров.

