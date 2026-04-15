Захарова указала на неспособность Запада раскаяться в грехах

Комплекс «белого человека» и чувство своей «исключительности» не позволяют Западу признать собственные ошибки и раскаяться в грехах, таких как гордыня, тщеславие и фанаберия. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, гордыня, тщеславие и фанаберия являются страшными грехами, выходом из которых должно стать раскаяние.

«Выходом из этого должно быть раскаяние, чистосердечное искреннее покаяние, понимание своей неправоты и стремление работать над этим. А у них (у Запада. — «Газета.Ru») этого нет, они же исключительные, они так себя научили», — подчеркнула дипломат.

Чувство собственной «исключительности» у Запада выросло из комплекса «белого человека», считает она. В качестве примера Захарова привела придуманные западным обществом гендеры и смену полов детьми. Дипломат добавила, что признание неправоты будет сопряжено с издержками в виде компенсаций, но Запад к этому не готов.

Ранее Захарова заявила, что из прав человека на Западе осталось только право смены пола.