В США захотели увеличить расходы на производство дронов в 242 раза

РИА Новости: Пентагон запросил $54,6 млрд на создание боевых беспилотников
Группа автономных боевых систем (DAWG) при Пентагоне попросила власти расширить ее бюджет в 242 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Ожидается, что финансирование DAWG увеличится с $225 млн в текущем году до $54,6 млрд в 2027 году. При этом большая часть средств — $53,6 млрд — представляет собой обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс. В связи с этим министерство обороны США сможет резко ускорить развертывание автономных систем.

По информации агентства, в целом в Пентагоне собираются нарастить бюджетные расходы на разработки и испытания на 64%. Сумма увеличится с $210,4 млрд до $343,7 млрд. Около 41% от этого прироста придется на Группу DAWG.

Группа автономных боевых систем была создана в Соединенных Штатах летом прошлого года на основании закона One Big Beautiful Bill Act. Последний предусматривает увеличение трат на оборону и миграционный контроль, но в то же время сокращение расходов на экологические инициативы и здравоохранение.

Ранее сообщалось о планах минобороны США в разы нарастить закупки «уничтожителей» российских комплексов С-400.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
