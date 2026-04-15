Экс-генсек НАТО оценил будущее альянса

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшем будущем альянс может прекратить свое существование. Об этом он заявил в интервью датскому телеканалу TV2.
«Это не закон природы, что НАТО будет всегда. Не факт, что НАТО сохранится в ближайшие десять лет», — сказал он.
Столтенберг напомнил, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО еще во времена своего первого срока.
До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве.
Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.
Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.