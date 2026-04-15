Экс-генсек НАТО оценил будущее альянса

Столтенберг: не факт, что НАТО будет всегда, и не факт, что через 10 лет

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшем будущем альянс может прекратить свое существование. Об этом он заявил в интервью датскому телеканалу TV2.

«Это не закон природы, что НАТО будет всегда. Не факт, что НАТО сохранится в ближайшие десять лет», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО еще во времена своего первого срока.

До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон.

