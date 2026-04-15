Стало известно, кто попросил Трампа удалить фото в образе, похожем на Иисуса

Спикер Джонсон заявил, что попросил Трампа удалить фото в образе Иисуса
Donald J. Trump/Truth Social

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что попросил президента Дональда Трампа удалить со страницы в соцсети Truth Social сгенерированную ИИ фотографию, на которой глава государства предстает в образе, похожем на Иисуса. Об этом сообщает газета The Hill.

«Я поговорил об этом с президентом, как только увидел, и сказал ему, что, по-моему, это было воспринято не так, как он предполагал. Он согласился и снял это. Это было правильное решение», — заявил Джонсон.

По его словам, Трамп объяснил, «как он это видит», и не считал это «кощунством».

12 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он предстал в роли «целителя», от прикосновения которого появляется свет.

Затем Трамп заявил журналистам, что только «фейковые» СМИ могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа. Он отметил, что выступает на фото в качестве врача, который помогает людям «выздоравливать».

Ранее в Кремле отказались комментировать фотографию Трампа в образе Иисуса.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
