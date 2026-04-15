Сенатор Грэм назвал условия, которые позволят Ирану «существовать как государству»

Сенатор Грэм: если соглашения с Ираном не будет, нужно довести дело до конца

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что данные о продлении перемирия между США и Ираном необоснованны. На своей странице в соцсети Х он написал, что если соглашения не будет, то «пора довести дело до конца».

«Надеюсь, предположения и слухи об очередном продлении перемирия для достижения соглашения с Ираном необоснованны. На мой взгляд, позиция президента Трампа ясна. Я опасаюсь, что иранцы будут играть в ту же старую игру, что и всегда, затягивая дело, например, идя на незначительные уступки», — написал Грэм.

По его словам, президент США Дональд Трамп на переговорах требует отказа от обогащения Ирана и программы баллистических ракет, открытия Ормузского пролива и прекращения поддержки «террористических группировок в регионе».

«Это позволит Ирану существовать как государству, но не как крупнейшему государственному спонсору терроризма. Если соглашения не будет, пора довести дело до конца», — написал Грэм.

11 апреля прошли переговоры США и Исламской Республики при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился на условия Вашингтона.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.