Трамп заявил, что НАТО не помогла США

Союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) не помогли Вашингтону сейчас и не станут этого делать в дальнейшем. Об этом сообщил в своей соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп.

«НАТО не было с нами и не будет с нами в будущем», — написал он.

До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.