Овечкин признан третьей звездой последнего матча сезона

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедшем матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» стал третеьй звездой матча.

Александр Овечкин в прошедшей игре провел на льду 18 минут 48 секунд, 5 минут 44 секунды из которых в большинстве, нанес четыре броска в створ и отметился результативной передачей, провел один силовой прием и заработал показатель полезности «-1».

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

Ранее Александр Овечкин не попал в пустые ворота в последнем матче сезона.