Два человека пострадали при столкновении грузовика и поезда в Краснодарском крае

СКЖД: в Краснодарском крае грузовой поезд врезался в выехавшую на пути машину

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

ДТП произошло утром 15 апреля на железнодорожном переезде на станции Комсомольская. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, и машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако расстояние между машиной и составом оказалось недостаточным для того, чтобы избежать столкновения.

«По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля. Члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что схода поезда с рельсов не произошло. Авария не повлияла на движение других составов.

31 марта на подъездном пути от железнодорожной станции Мылки в Хабаровском крае столкнулись маневровый локомотив и легковой автомобиль. Машина выехала на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Как рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре, в результате происшествия никто не пострадал. Ущерба железнодорожной инфраструктуре зафиксировано не было.

