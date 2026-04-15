Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Автомобили

Два человека пострадали при столкновении грузовика и поезда в Краснодарском крае

СКЖД: в Краснодарском крае грузовой поезд врезался в выехавшую на пути машину
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

ДТП произошло утром 15 апреля на железнодорожном переезде на станции Комсомольская. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, и машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако расстояние между машиной и составом оказалось недостаточным для того, чтобы избежать столкновения.

«По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля. Члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что схода поезда с рельсов не произошло. Авария не повлияла на движение других составов.

31 марта на подъездном пути от железнодорожной станции Мылки в Хабаровском крае столкнулись маневровый локомотив и легковой автомобиль. Машина выехала на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Как рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре, в результате происшествия никто не пострадал. Ущерба железнодорожной инфраструктуре зафиксировано не было.

Ранее в Ставропольском крае подросток на автомобиле врезался в поезд.

 
Теперь вы знаете
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
