Будущий премьер Венгрии высказался о российской нефти

Мадьяр: Венгрия пока не может отказаться от российской нефти

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр, передает Kossuth.

«Венгрия сейчас просто не сможет от этого (энергоресурсов РФ. — «Газета.Ru») отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», — сказал он.

До этого Мадьяр заявил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России. Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.

По итогам состоявшихся выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.