В Кузбассе произошло землетрясение

РАН: землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло на юге Кузбасса
Утром 15 апреля сейсмостанции зафиксировали землетрясение на юге Кузбасса. Об этом говорится в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы в 7:21 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре, который находился на территории Междуреченского округа, в горах Кузнецкого Алатау, достигла 3,4 балла.

Отмечается, что сейсмособытие носило естественный характер и обозначено в сводке как «землетрясение».

Накануне в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. Инцидент произошел в Каякентском районе вблизи населенного пункта Герга. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 20 километров. По данным Дагестанской геофизической службы РАН, на поверхности сейсмособытие не ощущалось.

В результате сейсмособытия никто не пострадал, разрушений нет.

До этого в Азербайджане за 12 часов зафиксировали два землетрясения на глубине Каспийского моря. Азербайджанские СМИ сообщили, что жители Ленкоранского района на юге страны почувствовали толчки.

Ранее землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
