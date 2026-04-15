Советские батареи могут быть ядовиты, предупредили россиян

Старые краски при нагреве батарей (в пик зимы это 70–85°C) действительно опасны. Советские масляные составы часто содержали свинец. Когда такая краска стареет и шелушится, она превращается в токсичную микропыль, оседающую на полу — это критично для детей и домашних животных, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры отопления и вентиляции Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Александр Смыков.

Кроме того, при сильном нагреве многослойный лакокрасочный «пирог» выделяет летучую органику (толуол, ксилол). Именно она дает характерный «химозный» запах в начале сезона, который становится скрытой причиной хронических головных болей и аллергий.

«Батареи, которые красили 10–15 раз, — это огромная инженерная проблема. Все эти слои образуют плотную полимерную корку толщиной до 1,5-2 мм. Поскольку теплопроводность полимеров в десятки раз ниже, чем у металла, этот «панцирь» работает как мощный теплоизолятор. Он способен снизить теплоотдачу радиатора на 15-20 %. В итоге вы платите за отопление, но тепло остается запертым внутри батареи и уходит обратно в стояк, а в комнате становится ощутимо холоднее», — добавил Александр Смыков.

Красить поверх шелушений категорически нельзя — адгезии не будет, и новый слой быстро отвалится. Покрытие нужно снимать до голого чугуна. Делать это болгаркой со щеткой в квартире опасно из-за туч ядовитой свинцово-полимерной пыли. Оптимальный и безопасный метод — использовать химические смывки (гели) или строительный фен. Делать это нужно строго в респираторе и при сквозном проветривании.

После полной очистки и обезжиривания чугуна нанесите всего 1–2 слоя специальной термостойкой эмали (с пометкой «для радиаторов отопления»). Она сертифицирована на безопасность при нагреве и отлично проводит тепло.

