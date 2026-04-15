«Наказать монстра»: как убийство одного кота всколыхнуло целый город

В маленьком городе в Татарстане разлетелись слухи о «живодере», который собирал кошек с улицы и у волонтеров, а затем убивал их. Одно убийство засняли на видео, против мужчины завели уголовное дело. Зоозащитники считают, что его «влиятельные» родственники пытаются все замять, а следствие разваливает дело. Сама семья обвиняемого жалуется на травлю: их фото развешивают по городу, некоторые предлагают сжечь их дом и «самим убить ублюдков». Что произошло на самом деле и есть ли грань между защитой животных и самосудом — разбиралась «Газета.Ru».

В конце февраля небольшой город Заинск (Республика Татарстан) потрясло короткое видео – на нем водитель «КамАЗа», сидя в кабине машины, убивает кота. Мужчина в спецовке много раз наотмашь бьет его рукой, а затем добивает животное каким-то предметом.

«Монтажкой [ударил], монтажкой по кошке!» — громко и нецензурно комментирует снимающий.

Под конец водитель держит безжизненного кота двумя руками перед собой, внимательно смотрит на него, прижимает к груди и откладывает в сторону. Почему автор видео решил заснять происходящее, но не пытался вмешаться, неизвестно — разговаривать с «Газетой.Ru» очевидец отказался.

Запись попала в интернет и быстро разлетелась среди местных жителей и зоозащитников. Водителя «КамАЗа» уволили с работы, им оказался сотрудник заинского сахарного завода Амир (имя изменено).

«Прямо в тот же день его уволили, еще до того, как видео стало широко известно», — подтвердила «Газете.Ru» семья мужчины.

Кота на видео тоже узнали — раньше он жил в местном центре временного содержания «бездомышей». Его звали Вася, почти год животное лечили, а потом отпустили жить у одного из волонтеров.

«После реабилитации животное было выпущено на территорию, где проживает наш волонтер: это место мы посчитали безопасным и подходящим для него… Место находится рядом с территорией сахарного завода», — уточнила «Газете.Ru» хозяйка центра Диана.

За котом присматривали и кормили, но в какой-то момент Вася пропал. После появления видео волонтеры обратилась в полицию, на мужчину завели уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч.1 ст. 245 УК, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы), он находится в статусе обвиняемого.

«Она [волонтер, узнавшая кота] сама приехала туда, нашла труп кота, отвезла его на экспертизу. На экспертизу мы скидывались, сделали ее платно, — уточнила «Газете.Ru» зоозащитница Елена (имя изменено). — На днях пришел результат: он переломал коту руки-ноги, раздробил череп. Кот умер от болевого шока, ему было настолько невыносимо больно, что у него не выдержало сердце».

Увольнением Амира и уголовным делом все не закончилось. История стала обрастать новыми жуткими подробностями, которые взволнованные люди пересказывали друг другу: что прежде мужчина брал на передержку множество кошек, которые загадочно исчезали, что он убил всех кошек на своем заводе, что за кадром того самого видео «целовал окровавленный труп».

«На этом видео показана только часть, оператор, который снимал, сказал, что он этого кота еще целовал окровавленного, нюхал!... А его жена рассказала, что он часто пропадал в гараже, а когда оттуда приходил, на нем была шерсть и от него пахло кошками… Вообще мы подсчитали, что он мог убить несколько десятков, если не сотню», — подчеркнула зоозащитница Елена.

Сама она из другого города и даже не из Татарстана, но обратилась за помощью к корреспонденту «Газеты.Ru». Через зооактивистов новость про «живодера из Заинска» разошлась по другим регионам, в соцсетях появилась целая группа против него (сейчас в ней более 1,7 тыс. человек). Организаторы группы призывают писать жалобы на Амира в официальные органы, рассказывать про него со своих аккаунтов, привлекать как можно больше СМИ и блогеров — ради «наказания монстра», как выражаются некоторые участники. Попутно в интернете распространили личные данные как самого Амира, так и членов его семьи.

«Моей дочери, моей маме стали писать гадости: «Чтоб вы сдохли!»... Забор нам разрисовали, везде развешивали наши фотографии, расклеивали листовки. Я даже сняла на видео парня, который расклеивал фотографии по нашему коттеджному поселку, по всему району, на мой дом, что «здесь живет живодер»… Столько про нас напридумывали, даже был момент, придумали, что мы торговали кошачьими органами, кинули это в свою группу… Мне на работу написали много неприятного, что у меня нет образования, что я сливаю мошенникам информацию, чтобы меня уволили. У меня была служебная проверка, которая доказала, что все хорошо и ничего я никуда не сливала», — рассказала «Газете.Ru» сестра Амира.

По ее словам, для самой семьи случившееся стало шоком. Родственники настаивают, что раньше не замечали за Амиром подобных наклонностей, какого-то агрессивного поведения. Почему он убил кота на видео, дома объяснить не могут.

«Для нас это тоже трагедия, потому что у нас есть кошка, собака, он сам вырос среди животных. Он никогда таким не был, всегда был спокойным. На учете в психиатрии не стоял, окончил школу, окончил политех, получил права, работал. Мы сами не знаем, что произошло, почему он так сделал, разбираемся. Мы сразу обратились к психиатру, после этой трагедии он вообще не выходит из дома, мы его не выпускаем. Только мы не понимаем, почему пошла травля против всей семьи, столько грязи, кому это надо, мы даже не знаем этих людей», — отметила сестра.

Масла в огонь подлило то, что семья Амира по местным меркам считается влиятельной : сестра — руководитель в крупном банке, ее муж — адвокат, отец Амира — заслуженный спортсмен. Как уверены зооактивисты, теперь родственники стараются спустить дело на тормозах, «используя связи».

«У них у всех открыты ИП, то есть они люди обеспеченные… Они стараются воздействовать на всех, кто может как-то усугубить дело. Не все люди теперь хотят писать на него [Амира] заявления, потому что боятся… Недавно девочка ходила, раздавала листовки про живодера по пунктам выдачи заказов, буквально на следующий день в эти пункты пришла его сестра и угрожала полицией, чтобы эти листовки убрали», — утверждала в разговоре с «Газетой.Ru» зоозащитница Елена.

По словам зоозащитников, полиция неохотно расследует преступление. Подозрения активистов вызвало и то, что на фоне поднятой шумихи с «инициативной группой» связались власти — в соответствующий чат «ворвался» помощник прокурора, который пытался успокоить людей и призывал «никуда не писать», с той же просьбой к одной из потерпевших обратился сам глава Заинска , передала собеседница «Газеты.Ru».

«Сначала полиция вообще хотела отказать в возбуждении уголовного дела, но под давлением, на фоне массовых обращений все-таки возбудили. Непонятно, почему по первой части, когда должна быть вторая — убийство нескольких животных. Дознаватель говорит, что будет выносить отказы по другим заявлениям, потому что, видите ли, нет других трупов. Он утверждает, что другие кошки от него убежали», — объяснила Елена.

Семья Амира отвергает все обвинения в попытках повлиять на ход следствия . Родственники жалуются, что это выдумка, как и остальная «грязь» в адрес близких мужчины.

«Придумали, что родители ходят по городу, подкупают людей, а у меня папа пенсионер, инвалид, у него инфаркт был в том году, я переживаю за родителей, как они это перенесут», — прокомментировала «Газете.Ru» сестра Амира.

Представлять Амира как адвокат официально взялся муж его сестры. После этого в коллегию адвокатов пришла жалоба с требованием лишить его лицензии, так как он «не имеет права защищать живодера».

«Если смотреть объективно, это самое быстрое дело, которое возбудили по 245-й статье. Факт убийства животного выявили 26 февраля, а 1 марта уже возбудили дело — пять дней прошло, а материалы обычно проверяют десять дней. Но люди настроены очень агрессивно. Начинают додумывать, приукрашивать, накручивать. В свою группу делают вбросы, например, пишут, «мне сказали, что мама ему с детства таскала котят», потом удаляют. И так по кругу, с целью сгустить краски, добиться наказания, хотя, я так понимаю, некоторых волонтеров ничего не устроит, кроме его смертной казни», — высказался адвокат «Газете.Ru».

Некоторые обвинения зоозащитников семья Амира пытается опровергать с помощью фактов. Одно из таких — якобы мужчина убил кошек, живших на его заводе. Со слов Елены, об этом рассказала работница предприятия, которая кормила животных, а после устройства Амира на завод стала находить «их изувеченные трупы».

«Его семья сейчас угрожает ее пожилому отцу, чтобы она не давала об этом показания», — утверждает активистка.

«На пищевом производстве никто никогда кошек не разводил, это вообще закрытая территория. Сняли видео, будто «женщина с сахарного завода» об этом рассказывает. Я обратилась на завод, показала ее фотографии, там сказали, что у них такая никогда не работала», — заочно возражает сестра Амира.

В то же время несколько жителей города заявили «Газете.Ru», что до появления видео Амир той же зимой действительно подбирал бездомных кошек. Он забирал их у волонтеров, которые занимаются пристройством животных, а потом никогда не скидывал их фото, несмотря на просьбы. Подобные случаи корреспонденту издания описали три женщины, у некоторых он успел взять сразу «двух котофеек». Амира до этого никто не знал, на взгляд горожанок, выглядел он обычно, а особое доверие внушала его машина – в ней стояло детское кресло (у мужчины несколько детей).

«Червячок сомнений у меня все-таки был, потому что он хотел забрать кошку очень срочно. Я ему говорю: «Почему именно у меня-то, вон на улице сколько животных, можете взять, вылечить». Он мне: «Поймите, я же маме в дом хочу, я же не могу маме больное животное принести, нужна здоровая кошка, а у вас, сказали, здоровые животные». Именно девочка ему была нужна», — указала «Газете.Ru» Эльвира (имя изменено). — «Это было 5 декабря, потом он голосовые отправлял, что с кошкой все хорошо».

«Мы подобрали кошку, когда морозы были, пожалели ее, забрали домой, стерилизацию сделали. Но у нас сын аллергик, и я дала объявление, чтобы ее пристроить. На следующий день, 30 декабря, он написал, сказал, что давно хотел кошку, сразу же приехал. Никаких подозрений не вызвал, на пассажирском сиденье детское кресло, человек в рабочей одежде, ну, работяга, на лбу ж у него не написано ничего», — описала другая собеседница «Газеты.Ru» Адиля (имя изменено). — «Потом муж ему звонил, он сказал, что все в порядке».

По голосу женщин слышно, что рассказывать об этом им тяжело — после появления видео никто из них не сомневается, что их кошек тоже убили. С горечью они подчеркивают, что приняли бы животное обратно, если оно чем-то не устроило нового хозяина. Теперь же сделали единственное возможное — все опрошенные «Газетой.Ru» обратились в полицию и дали показания на Амира.

«Я себя после этого очень корила, очень плакала, что своими руками отдала ему животных, ведь я уже много лет занимаюсь пристройством кошек, должна была что-то заметить», — сокрушается Адиля.

В семье Амира полагают, что другие кошки живы. Родственники сообщили корреспонденту «Газеты.Ru», что мужчина выгнал их на улицу «по настоянию жены» , а там, где они жили, потом видели следы лап.

«Я понимаю, что на данном этапе люди нас не услышат, но поверьте, в семье он получил такое же осуждение, даже больше, чем со стороны. Ему досталось очень хорошо... Но если мы говорим о правах животных, то, в первую очередь, давайте говорить о правах людей. То есть меня, моей супруги, его матери, отца, которые этих высказываний не заслужили, что звучат в наш адрес. Поверьте, ни одна мать не воспитывает ребенка, чтобы он убивал и наслаждался убийством животных. Мы никакие не изверги… Мы написали заявления в полицию по поводу этой травли, но исключительно в целях самозащиты», — резюмировал адвокат.

Как добавила «Газете.Ru» сестра Амира, на заявления о травле уже отреагировали. Возбуждено как административное дело о публичном оскорблении (ст. 5.61 КоАП), так и уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК) . Также, по словам женщины, Следственный комитет проверяет инициативную группу волонтеров, поскольку в ней звучали призывы к насилию. Подобные высказывания действительно можно найти в открытом чате.

«Больная семейка… Непонятно, как на них порчу до сих пор не навели или дом не сожгли… Такого не вылечить, только извести его, чтобы он сам выпилился… Это покрывательство убийств животных, а не частная жизнь и презумпция невиновности… Если честно, мне кажется, эффективнее самому убить этих ублюдков, [хотя] нельзя, конечно, так говорить», — отмечали некоторые в группе против «заинского живодера».