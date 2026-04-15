Искоренить туберкулез к 2035 году: как Россия смогла рекордно снизить заболеваемость «белой смертью»

Врач Русакова: число умерших от туберкулеза за 10 лет уменьшилось почти на 70%

Микобактерия туберкулеза давно считается одним из самых устойчивых к антибиотикам патогенов — супербактерий. Некоторые штаммы «не берет» ни один препарат, но даже в таких условиях Россия смогла выйти из списка стран с высоким уровнем туберкулеза. Более того, к 2035 году болезнь планируют искоренить. Как в РФ снизилась заболеваемость туберкулезом, почему микобактерия настолько устойчива к лечению, в каком возрасте БЦЖ перестает работать и насколько эффективна ее замена «ГамТБвак» — «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, заведующая научно-организационным отделом Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Лариса Русакова.

— С 2015 по 2024 год заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 53,5%. Какие показатели сейчас?

— Заболеваемость по-прежнему снижается, хотя, безусловно, данные во многом зависят от региона. В 2025 году в РФ заболело туберкулезом около 48 000 человек (в том числе впервые — около 40 000). Показатель территориальной заболеваемости, рассчитанный по числу впервые выявленных больных, в 2025 году составил 23,9 на 100 000 населения, снизившись на 58,6% к уровню 2015 года. Ежегодный темп снижения показателя за последние 5 лет составил 7,1%.

Более того, можно сказать, что мы выполнили пятилетку за четыре года. В 2024 году снижение показателя заболеваемости туберкулезом составило 53,5%. Индикатор стратегии Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулез» по «снижению заболеваемости туберкулезом с 2015 по 2025 год на 50%» был достигнут в России в 2024 году, на год раньше, чем планировалось.

— А сколько россиян сейчас имеют лекарственно-устойчивый туберкулез?

— В 2025 году среди всех пациентов, состоящих на учете больных (60 тыс.), у 25 тыс. туберкулез подтвержден бактериологически, из них имели туберкулез с МЛУ/ШЛУ (множественная и широкая лекарственные устойчивость) возбудителя 14 тыс. больных — 55,0%. Это достаточно много.

Лариса Русакова Из личного архива

— А что со смертностью?

— Число умерших от туберкулеза с 2015 по 2024 год уменьшилось на 67,3%, был отмечен очень высокий среднегодовой темп снижения показателя (11,4%) за последние 4 года.

— Чем обусловлено такое снижение?

— Дело в том, что борьба с туберкулезом с момента становления молодой Советской республики и до настоящих дней является приоритетной проблемой отечественного здравоохранения.

Достигнутое за последние 10 лет снижение заболеваемости в 2 раза и смертности от туберкулеза почти в 3 раза стало возможным благодаря высокой приверженности правительства Российской Федерации проблеме туберкулеза с адекватным финансированием отрасли. Также государство уделяет огромное внимание развитию науки.

Благодаря достижениям российских ученых созданы новые препараты (молекулы) с противотуберкулезной активностью, вакцина против туберкулеза, совместно с ВОЗ разрабатываются и апробируются новые укороченные режимы химиотерапии туберкулеза, в том числе и туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя, новые режимы для профилактики туберкулеза, в том числе среди лиц, живущих с ВИЧ. Отечественными учеными созданы новые экспресс-тесты и приборы для быстрой и высококачественной диагностики туберкулеза.

— Многие говорят, что снижение заболеваемости и смертности — это заслуга «Претоманида». Это так?

— В эру лекарственно-устойчивого туберкулеза стали быстро внедряться новые препараты, к которым еще не развилась устойчивость Mycobacterium tuberculosis complex, одним из которых является «Претоманид». Это относительно новый противотуберкулезный препарат второго поколения нитроимидазооксазинового ряда. Он подавляет синтез миколевой кислоты в клеточной стенке микобактерий туберкулеза, что приводит к нарушению ее целостности и гибели патогена.

«Претоманид» впервые вошел в отечественные клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых» в 2025 году, а его применение начато лишь с 16 января 2026-го. До 2021 года Россия и другие страны мира проводили клинические испытания, поэтому данным лекарственным препаратом только начинают лечить наших пациентов. И мы надеемся, что он окажет существенное влияние на эффективность лечения больных.

— Этим препаратом будут лечить всех или только тех, кто имеет лекарственно устойчивый туберкулез?

— «Претоманид» применяют в составе комплексной терапии при туберкулезе с МЛУ/ШЛУ возбудителя. Но для каждого пациента вопрос о назначении тех или иных препаратов, а также химиотерапии решается индивидуально, поэтому на этот вопрос ответить сложно. Общий срок лечения колеблется от полугода до двух лет.

— В ВОЗ отнесли микобактерии туберкулеза, устойчивые к «Рифампицину», к группе крайне опасных патогенов. Почему эти бактерии так быстро приобретают сильную устойчивость даже к передовым лекарствам?

— Давайте вначале обсудим природную устойчивость Mycobacterium tuberculosis complex. Mycobacterium tuberculosis имеют средний, 2-й, класс устойчивости и самый высокий ранг — В.

Во внешней среде они могут сохраняться: в почве — 1 год и более, в книгах — 3–4 месяца, в пыли — 10 дней, в молоке — 14–18 дней, в сыре и масле — до 10 месяцев. Прямые солнечные лучи убивают Mycobacterium tuberculosis через несколько десятков минут, 30%-ный раствор серной кислоты и 15%-ный раствор едкого натра убивают бактерии через 30 минут, 2%-ный раствор хлорной извести — в течение 24–48 часов.

То есть и в природе убить эту бактерию довольно сложно. Это все учитывается при разработке и выпуске дезинфекционных средств для противотуберкулезных учреждений и работе в эпидемических очагах туберкулеза.

— Есть данные о том, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам за три дня. Как быстро туберкулезная палочка вырабатывает защиту от нового антибиотика?

— Речь идет об идеальных лабораторных условиях, в жизни все не так пугающе. Можно привести примеры сроков развития лекарственной устойчивости к некоторым препаратам. Первый препарат с противотуберкулезной активностью — это «Стрептомицин», который начали применять с 1944 года, вначале с потрясающим эффектом, и довольно быстро обнаружили устойчивость к нему Mycobacterium tuberculosis при монотерапии, поэтому начали назначать комбинации из 2 или 3-х препаратов. «Изониазид» начали применять в лечении больных туберкулезом с 1952 года, а высокую устойчивость к препарату получили в начале XXI века и т. д.

— Во всем мире ученые активно ищут замену для антибиотиков, и один из самых перспективных вариантов борьбы с супербактериями — вирусы или бактериофаги. Помогут ли они в борьбе с туберкулезом?

— Фаготерапия действительно обладает значительным потенциалом в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Европейское бюро ВОЗ в течение последних трех лет разрабатывает комплексный подход, учитывающий здоровье человека, животных и состояние окружающей среды, который называется «Единое здоровье», где планируется использовать бактериофаги как альтернативу традиционным антибиотикам или дополнение к ним. Но для широкого внедрения фаготерапии необходимы убедительные доказательства ее эффективности, безопасности и целесообразности применения, поэтому пока они активно изучаются.

В России в НМИЦ ФПИ Минздрава России проводятся исследования, посвященные разработке бактериофагов, однако до настоящего времени такого препарата нет ни в клинических рекомендациях, ни в регистрационных списках.

— Также ведутся разработки так называемых «умных» антибиотиков, которые нацелены на уничтожение конкретных бактерий. Есть ли надежда на этот метод?

— «Умные» антибиотики — это препараты с направленным бактерицидным действием на конкретные патогенные бактерии, что позволяет минимизировать избыточное использование противомикробных средств. «Умные» антибиотики не должны нарушать биоценоз микробиоты человека.

Во фтизиатрии проводят химиотерапию комбинацией препаратов, к которым чувствительны выделенные от данного больного Mycobacterium tuberculosis и, как показывает опыт, если это не монотерапия, то эффект от лечения получается хороший. Туберкулез с тотальной устойчивостью возбудителя встречаются редко. К категории «умных» препаратов с противотуберкулезной активностью во фтизиатрии можно отнести множество препаратов: «Изониазид», «Этамбутол», «Пиразинамид», ПАСК (пара-аминосалициловая кислота) и другие — они избирательно воздействуют на Mycobacterium tuberculosis, не оказывая воздействия на банальную флору и не нарушая биоценоз микробиоты человека.

— Сегодня в России и в мире идут работы по разработке альтернативы БЦЖ (вакцина впервые вводится при рождении). Например, в Центре Гамалеи создали вакцину «ГамТБвак». Как вы ее оцениваете, она действительно революционная?

— «ГамТБвак» — субъединичная (белковая) рекомбинантная противотуберкулезная вакцина для профилактики туберкулеза легких у взрослых. Известно, что БЦЖ защищает детей раннего возраста от генерализованного туберкулеза и туберкулезного менингоэнцефалита (смертельных форм), однако она практически не дает защиты от легочной формы инфекции. Возможно, «ГамТБвак» решит эту проблему. Но это лишь предположения, сейчас вакцина проходит клинические испытания, и, как они закончатся, будет информация о ее эффективности.

Хотя уже известно, что предлагаемая противотуберкулезная вакцина «ГамТБвак» показала очень высокие иммуногенные характеристики, особенно при использовании в качестве бустерной вакцины при повторной вакцинации, что очень важно для поддержания иммунитета к туберкулезу у населения, поскольку протективный иммунитет, сформированный при первичной вакцинации, которая проводится преимущественно с использованием вакцины БЦЖ, со временем ослабевает и к 20–25 годам практически исчезает .

— ВОЗ планирует уничтожить туберкулез к 2050 году. Как вы думаете, возможно ли это в России?

— Всемирная ассамблея здравоохранения уже приняла стратегию по искоренению туберкулеза, которая направлена на то, чтобы к 2035 году избавить мир от туберкулеза. Три основных показателя: снижение числа умерших от туберкулеза, снижение показателя заболеваемости туберкулезом и значительное уменьшение доли пациентов с туберкулезом и их семей, испытывающих катастрофические финансовые трудности.