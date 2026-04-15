Трамп вновь набросился на папу Римского из-за Ирана

Трамп попросил объяснить папе Римскому, что у Ирана не должно быть ядерной бомбы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social вновь обратился к папе Римскому Льву XIV на фоне его критики действий США в Иране.

Глава государства попросил объяснить Льву XIV, что Иран якобы уничтожил «по меньшей мере 42 000 невинных, совершенно безоружных, протестующих за последние два месяца». Кроме того, Трамп указал, что наличие у Ирана «ядерной бомбы абсолютно неприемлемо».

12 апреля папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.

Позже премьер Италии Джорджа Мелони оценила слова Трампа как «неприемлемые». Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой» и заявил, что ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием.

