Россиянам рассказали о наказании за публикацию личных данных соседей в чате

РИА: публикация данных соседей в чате может повлечь штраф до 300 тысяч рублей

Штраф в размере до 300 тыс. рублей грозит за публикацию личных данных соседей в общедомовом чате, если они не дали на это согласия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимира Никишина.

«Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа», — предупредил специалист.

Он отметил, что рядовым гражданам за подобное правонарушение придется заплатить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф в 50–100 тыс. рублей, для юридических лиц — 150–300 тыс. рублей.

Повторная публикация личных данных соседей без их согласия также наказывается штрафом, но в большем размере. Граждан могут оштрафовать на 15–30 тыс. рублей, должностных лиц — на 100–200 тыс. рублей, юридических лиц — на 300–500 тыс. рублей.

27 марта юрист по работе с персональными данными Наталья Алешкова рассказала «Газете.Ru», что российский бизнес может столкнуться с крупными штрафами за нарушения при работе с личными данными на сайтах. В том числе компанию могут привлечь к ответственности, если она не уведомила Роскомнадзор о том, что вообще обрабатывает персональную информацию.

Ранее юрист предупредил о штрафах за видеосъемку соседей.