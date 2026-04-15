Женщина из Якутии жестоко избила знакомого молотком из-за дров

Жительница Якутии попала под суд за избиение знакомого молотком. Об этом сообщает SakhaPress со ссылкой на управление МВД по району.

По данным издания, 45-летняя россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она обратила внимание на то, что ее знакомый не захотел заносить дрова для топки печи.

В результате она ударила мужчину не менее шести раз молотком по разным частям туловища.

«Врачи диагностировали у него перелом ребра, правосторонний пневмоторакс и травмы мягких тканей», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

