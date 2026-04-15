Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке новой квартиры

Главный способ сэкономить на новостройке — покупать квартиру не в готовом доме, а на старте продаж. Такой подход дает так называемый «дисконт за ожидание». Он позволяет сохранить от 25% до 50% стоимости по сравнению с аналогичной квартирой в уже готовом жилом комплексе того же класса и в той же локации, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор компании «Плато Девелопмент» Станислав Банников.

«Еще один вариант — рассрочка от застройщика. Сейчас девелоперы предлагают более гибкие условия, чем раньше. Первоначальный взнос может начинаться от 10%, а срок выплат — растягиваться вплоть до завершения строительства. В отдельных случаях покупатель может согласовать и индивидуальный график платежей. На крупные сделки застройщики обычно идут навстречу», — отметил Банников.

По его словам, снизить затраты помогает и трейд-ин. Эта схема предполагает, что покупатель использует имеющееся жилье для покупки нового, уточнил эксперт. Сейчас условия по таким сделкам тоже стали более гибкими, что делает этот инструмент доступнее для части клиентов, подчеркнул Банников.

