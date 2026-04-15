Поведение мэра Хельсинки назвали подлым из-за критики отдыха детей в Крыму

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал подлыми поведение и слова мэра финской столицы Даниэля Сазонова, раскритиковавшего отправку детей на отдых в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Российский парламентарий призвал главу Хельсинки «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

«Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре «Артек», мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно», — подчеркнул Шеремет.

12 апреля Сазонов выразил недовольство в связи с отправкой финских детей в лагерь «Артек» в Крыму. Как сообщила телерадиокомпания Yle, поездки организовывала компания Sun Ray, которая получала субсидии от администрации Хельсинки. Общий объем выплат превысил €45 тыс.

Мэр финской столицы назвал отправку детей в лагерь на Крымском полуострове «отвратительным» фактом. Он выразил уверенность, что подобные Sun Ray организации не должны получать государственную поддержку, и поручил пересмотреть правила предоставления субсидий.

Ранее в граничащих с РФ регионах Финляндии зафиксировали массовое банкротство компаний.

 
