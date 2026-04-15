Поклонская заявила, что мирный договор с Россией должен подписывать не Зеленский

Мирный договор с Россией должен заключать не Владимир Зеленский. Об этом бывший прокурор Крыма экс-депутат Госдумы Наталья (Радведа) Поклонская заявила в интервью блогеру Стасу Васильеву, которое опубликовано в VK.

По ее словам, Зеленский – не представитель, а истребитель народа Украины. Вопрос о подписании мира с Россией должен решать другой руководитель республики, считает Поклонская.

Рассуждая об условиях окончания спецоперации, она заявила, что полностью полагается на решение главы государства Владимира Путина. Поклонская заверила, что «поддержит его решение».

Осенью 2025 года Наталья Поклонская в своем Telegram-канале назвала список «преступников», которые стали причиной трагедии «народа Украины и России», но смогли избежать наказания. В публикации фигурирует лишь имя Александра Турчинова, который был временно исполняющим обязанности президента Украины. При этом другие неназванные «преступники» изменили конституционный строй республики, предоставив ему право подписывать законы, говорится в посте.

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.