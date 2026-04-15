Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Поклонская заявила, что мирный договор с Россией должен подписывать не Зеленский
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Мирный договор с Россией должен заключать не Владимир Зеленский. Об этом бывший прокурор Крыма экс-депутат Госдумы Наталья (Радведа) Поклонская заявила в интервью блогеру Стасу Васильеву, которое опубликовано в VK.

По ее словам, Зеленский – не представитель, а истребитель народа Украины. Вопрос о подписании мира с Россией должен решать другой руководитель республики, считает Поклонская.

Рассуждая об условиях окончания спецоперации, она заявила, что полностью полагается на решение главы государства Владимира Путина. Поклонская заверила, что «поддержит его решение».

Осенью 2025 года Наталья Поклонская в своем Telegram-канале назвала список «преступников», которые стали причиной трагедии «народа Украины и России», но смогли избежать наказания. В публикации фигурирует лишь имя Александра Турчинова, который был временно исполняющим обязанности президента Украины. При этом другие неназванные «преступники» изменили конституционный строй республики, предоставив ему право подписывать законы, говорится в посте.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
