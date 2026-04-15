Европа ускоряет разработку резервного плана на случай выхода Трампа из НАТО

В Европе набирает обороты идея создания «европейского НАТО» на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из альянса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Должностные лица, работающие над этими планами, стремятся привлечь больше европейцев к командно-контрольным функциям альянса и дополнить американские военные ресурсы собственными.

По словам участников обсуждений, резервный план разрабатывается неофициально в ходе параллельных обсуждений и за ужинами в рамках Организации Североатлантического договора и вокруг нее, при этом он не призван конкурировать с нынешним альянсом.

В материале говорится, что европейские чиновники стремятся сохранить сдерживающий потенциал против России, оперативную непрерывность и ядерный паритет, даже если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется защищать ее.

На этой неделе Трамп вновь подверг критике НАТО, назвав нелепыми огромные траты альянса на противостояние российской угрозе. Поводом для этого стал отказ европейских стран оказать США помощь в военном конфликте с Ираном.

Ранее новый глава парламента Словении заявил о необходимости референдума о выходе страны из НАТО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!