Стало известно о долгах Аллы Пугачевой за роскошную квартиру в центре Москвы

SHOT: Пугачева накопила долги за квартиру возле Кремля на почти 100 тысяч рублей

Певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за свою квартиру возле Кремля стоимостью более полумиллиарда рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, Примадонна по-прежнему владеет пятикомнатной квартирой площадью более 300 квадратных метров с видом на храм Христа Спасителя. Речь идет о недвижимости в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке. В настоящий момент на певице висит долг почти 100 тыс. рублей, из которых 83 тыс. — за жилищно-коммунальные услуги и отопление.

Квартира принадлежит Пугачевой с 2004-го года. Сейчас она оценивается в более чем 500 млн рублей. Кроме того, ей принадлежат два парковочных места в том же доме площадью более 27 квадратов.

После начала специальной военной операции народная артистка СССР Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

В сентябре 2025 года Галкин погасил задолженность за электроэнергию, которая в июне превышала 432 тыс. рублей.

Ранее юрист заявил, что Пугачевой могут заблокировать счета при попытке вывода денег с продажи квартиры за границу.