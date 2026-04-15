В Новой Москве при пожаре в мастерской художника Удольского погибли два человека

Пожар произошел в мастерской этнического художника Федора Удольского в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В материале уточняется, что огонь охватил двухэтажную хозяйственную постройку на территории деревни Сосенки. Именно в этом здании художник создавал деревянные скульптуры, основы для сказочных домиков и различные предметы интерьера.

Изначально пламя распространилось на площади 300 квадратных метров, после чего перекинулось на соседнее строение. Обстоятельства возгорания в данный момент выясняются.

«Я в «скорой» еду, обгорел сильно! Горело мое подсобное хозяйство. Не знаю, кто еще пострадал», — рассказал Удольский журналистам.

Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Telegram-канале сообщил, что в результате пожара погибли два человека. Еще два человека получили травмы, им потребовалась госпитализация. В заявлении подчеркивается, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание в 8:05 мск.

