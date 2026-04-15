Застройщиков могут обязать давать гарантии на новостройки на 20 лет

В России захотели резко повысить сроки гарантии на новостройки. Депутаты фракции КПРФ предложили увеличить гарантийные сроки для новостроек до 20 лет, технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, — до 10 лет, а отделочных работ, входящих в состав такого объекта долевого строительства, — до 5 лет. Соответствующий законопроект фракция 15 апреля направит в Госдуму. Документ есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Авторы инициативы объяснили необходимость изменений тем, что действующие сейчас сроки гарантий являются слишком короткими и не позволяют в полной мере выявить строительные дефекты, допущенные при возведении домов. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что нынешняя система фактически занижает уровень защиты дольщиков, особенно с учетом того, что часть недостатков проявляется не сразу, а спустя несколько лет после ввода дома в эксплуатацию.

Авторы проекта уточнили, что по Жилищному кодексу гарантийный срок на услуги по капитальному ремонту составляет пять лет. При этом в капремонт также входят работы, связанные с инженерными системами, отделкой фасада и восстановительным ремонтом, добавили депутаты. На этом фоне более короткие гарантии для новых квартир выглядят необоснованно низкими, считают авторы.

В пояснительной записке также приводятся строительные нормы, согласно которым срок эксплуатации отдельных элементов жилых зданий до капитального ремонта может быть значительно выше действующих гарантий. Так, фундаменты и стены, как отмечается в документе, могут служить до 50 лет, инженерные системы — от 10 до 40 лет, а элементы отделки — до пяти лет.

Еще одним аргументом в пользу пересмотра правил названа ситуация с качеством жилья. По данным, на которые ссылаются авторы инициативы, в 2024 году недостатки были выявлены примерно в 90% построенных жилых домов, а критические нарушения — в 5–7% случаев. Разработчики законопроекта считают, что одна из причин такой ситуации — именно слишком короткие гарантийные сроки, которые не создают для застройщиков достаточной ответственности на длительный период.

«В течение многих лет в России стоит проблема обманутых участников долевого строительства. Раньше было много обманутых дольщиков при строительстве многоквартирных домов, сейчас растет их число в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Мы не раз предлагали свои решения этого вопроса. А наш новый законопроект направлен на помощь дольщикам в решении другой острой проблемы: они часто сталкиваются с тем, что дома построены и отделаны некачественно, оснащены ненадежным технологическим и инженерным оборудованием. Это быстро делает их малопригодными для проживания. Порой складываются очень тяжелые ситуации, когда дольщики отдают за жилье все свои деньги, накопленные в течение многих лет, но фактически не могут в нем жить. По имеющейся статистике, 5–7% вводимых жилых домов имеют критические недостатки», — рассказал «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, «недобросовестные застройщики-бракоделы» пользуются тем, что сейчас по закону гарантийный срок для объектов долевого строительства и их оборудования составляет всего три года, а для элементов отделки — вообще один год. По мнению Афонина, это нелепое положение, так как в реальности хорошо построенное жилье может служить десятилетия.

«Наш законопроект устанавливает: гарантийный срок на дома, построенные в рамках долевого строительства, должен составлять 20 лет, на технологическое и инженерное оборудование – 10 лет, на отделочные работы – 5 лет. Это должно покончить с положением, когда застройщики ради максимизации прибыли откровенно экономят на качестве работ, материалов и оборудования», — заключил Афонин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в марте 2025 года фиксировалось порядка 15 тыс. обманутых граждан в сфере ИЖС.