Россиянам объяснили, в каких случаях кешбэк облагается налогом

Финансист Мазур: на кешбэк может быть начислен налог, если он связан с работой

Кешбек по банковским картам сам по себе сейчас не облагается НДФЛ, если он начисляется в рамках стандартных программ лояльности банка. Об этом заявила доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. Однако на кешбэк может быть начислен налог, если он связан с трудовыми отношениями.

«С формальной точки зрения кешбек можно рассматривать как доход физического лица, поскольку Налоговый кодекс относит к доходам поступления как в денежной, так и в натуральной форме. Однако для банковских программ лояльности действует исключение: такие бонусы и выплаты не признаются налогооблагаемым доходом. Налог может возникнуть только в отдельных случаях. Речь идет о ситуациях, когда кешбек получен не в рамках публичной оферты, связан с трудовыми отношениями или фактически является оплатой за оказание услуг, выполнение работ либо поставку товаров. То есть для большинства владельцев обычных карт с бонусными программами поводов для беспокойства нет», — отметила Мазур.

По ее словам, распространение такой практики на массовый рынок маловероятно, если кешбек остается частью классической программы лояльности. По мнению Мазур, разговоры о налогообложении в первую очередь могут касаться нетипичных или премиальных схем, а не стандартных предложений для широкого круга клиентов.

Даже в случае возможных изменений законодательства интерес россиян к кешбеку вряд ли исчезнет, считает эксперт. По ее словам, для большинства клиентов даже уменьшенная выгода все равно будет привлекательнее, чем полный отказ от такого бонуса.

Для банков подобные программы остаются одним из самых надежных инструментов конкуренции за клиента, подчеркнула Мазур. Поэтому на рынке, скорее всего, либо ничего принципиально не изменится, либо, наоборот, появится еще больше разных программ лояльности, допустила эксперт. Это может означать, что банки продолжат развивать кешбек и бонусные механизмы, несмотря на периодические дискуссии о налоговых рисках, заключила финансист.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала считать банковский кешбэк инвестиционным доходом и взимать с него повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 15%.