02 октября 2023, 19:32
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От детской колонии до дачи Сталина: заброшенные усадьбы Подмосковья
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Перечисленные далее усадьбы охраняются и находятся в частной или государственной собственности. Посещение этих мест может стать угрозой вашей жизни из-за аварийного состояния зданий.
В 1912-м всего за один год около тысячи человек построили
усадьбу Любвино, принадлежавшую Любови Пыльцовой — младшей дочери купца Герасима Хлудова. Женщина вышла замуж за присяжного поверенного Николая Пыльцова, который был на 16 лет младше нее. По замыслу архитекторов здание напоминало птицу с распростертыми крыльями и должно было «парить» над усадьбой. Декором дома занимались приглашенные итальянские мастера. От главного здания до станции Тучково была высажена липовая аллея. К 1920-м Пыльцовы покинули страну, а усадьба была национализирована. В годы СССР к одноэтажным крыльям здания добавили вторые этажи. Наружная отделка и внутренний декор были утрачены. С 1924 по 2006 год в усадьбе располагалась оздоровительная (санитарно-лесная) школа № 5.
В 1940 году в усадьбе Любвино находился военный лагерь Военно-политической академии имени Ленина, куда приезжали руководители Коммунистической партии Испании Хосе Диас и Долорес Ибаррури с дочерью Амайей. В 1957 году оздоровительную школу, где летом отдыхали вьетнамские дети, посетил президент Вьетнама Хо Ши Мин. Усадьбу также посещали Федор Шаляпин, Константин Коровин, Антонина Нежданова и другие известные люди. В 2005-м режиссер Глеб Панфилов снял в Любвино многие сцены фильма «В круге первом». Сейчас усадьба никак не используется и не реставрируется, но находится под охраной.
Усадьбой Медное-Власово с середины XVIII века владели купцы Савельевы. Недалеко от деревни Власово Александр Савельев основал успешный медно-латунный завод, на котором производили листовую медь, латунь, тазы и другие предметы. В конце XIX века фабрикант Иван Соловьев перестроил главный дом в стиле ампир с колоннадой и флигелями. Вокруг здания появились несколько хозяйственных построек.
После революции 1917 года усадьба и завод закрылись и были национализированы. В советские годы в усадьбе располагалась Московская областная детская больница, а в 1990-е — Московская городская детская больница-интернат для детей с ограниченными возможностями. Позднее больницу перенесли в другое место из-за аварийного состояния здания. В 2002 году усадьба была признана объектом культурного наследия и взята под охрану государства, но продолжает разрушаться.
Во второй половине XIX века архитектор Бернар де Симон на основе старого дома спроектировал дворец в духе Ренессанса по заказу графов Воронцовых-Дашковых
в дворцовом селе Быково. В составлении проектов усадьбы также участвовали Василий Баженов и Матвей Казаков — архитекторы дворцового комплекса в музее-заповеднике «Царицыно». Мать графа Ивана Воронцова-Дашкова Ирина не жалела денег на проект, потому что стремилась превзойти в богатстве и красоте императорскую Графскую Славянку. Получился роскошный эклектичный дом, напоминающий замок. В 1874 году усадьбу купил совладелец первой российской частной железнодорожной компании Казанской железной дороги Николай Ильин. Последним владельцем имения был его сын Иван.
После революции усадьбу национализировали. С 1920-х в ней находилась детская колония, позднее — школа подрывников. Постепенно предметы интерьера и декора были расхищены, а сопутствующие флигели — разрушены. После Великой Отечественной войны в доме усадьбы Быково более 30 лет работал туберкулезный санаторий. В 2021 году стало известно, что за восстановление усадьбы Быково возьмется предприниматель Андрей Ковалев.
Бывшая
усадьба преуспевающего булочника Дмитрия Филиппова находится недалеко от Подольска внутри поселка Спортбазы. На территории сохранились главный дом, остатки парка и валы древней крепости. Эклектичный двухэтажный особняк был возведен на рубеже XIX-XX веков на высоком обрыве. Архитектором здания стал известный мастер модерна Николай Эйхенвальд.
Дом является одним из самых необычных в Подмосковье и отличается от других сложной структурой и уникальностью каждого фасада: две башни, несколько балконов, открытых террас и лоджий. Фасады отделаны с помощью рустовки, барельефов. Внутри дома сохранились причудливая мелкая лепнина на голубом фоне, отделка стен деревом и добротная чугунная лестница с ажурными перилами. В советское время вокруг усадьбы были построены корпуса и спортзалы, где спортсмены сборных готовились к олимпиадам. А в особняке долгое время располагался медицинский центр — внутри до сих пор хранится часть медицинского оборудования и компьютеры начала 2000-х.
В 1907 году на месте старого дома в
усадьбе Липки-Алексеевское был построен новый с двухсветным мезонином в неоклассическом стиле с использованием элементов древнего и средневекового классицизма. Его спроектировал крупнейший представитель ретроспективизма в советской архитектуре Иван Жолтовский. На тот момент усадьба находилась во владении дочери купца Александра Алексеева Елизаветы и ее мужа — немецкого фабриканта Руперта.
После национализации в усадьбе разместился детский интернат, а в 1932-м она стала дачей Иосифа Сталина. Для нужд вождя рядом был разбит сад и организовано домашнее хозяйство, а от Дмитровского шоссе проложили хорошую дорогу. Уже через два года Сталин обосновался на другой даче — «Ближней» в Кунцево. Впоследствии в Липках жили другие чиновники, а в 1989 там был организован реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями. С 2004 года здание находится на реконструкции. В 2023-м стало известно, что дачу и
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прилегающую территорию выставят на аукцион
В Химках на территории дома отдыха «Планерное» находится бывшая
дача наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды. Информации об истории его дома в сети мало: в открытых источниках сообщается, что во второй половине XIX века ее купил и перестроил купец Карл Генка, а в 1905-м имение перешло во владение Ивана Гельтищева.
В 1917 году усадьбу национализировали и передали в пользование Ягоде. Когда основателя ГУЛАГа арестовали и расстреляли, усадьбу сделали домом отдыха издательства «Правда». А рядом в парке построили новые корпуса, в которых расположены действующие дома отдыха. Сейчас усадьба частично используется в качестве складских помещений и находится под охраной.
В 1790-х годах сенатор Сергей Вяземский построил усадебный дом
(усадьба Пущино-на-Наре) в строгом стиле русского палладианства (классицизма). Автором проекта здания предположительно стал архитектор Николай Львов. В годы СССР дом использовался как молочная ферма, детский дом и общежитие для работников пущинского отделения совхоза «Большевик».
В 1970-х из-за отсутствия охраны местные жители серьезно навредили зданию, частично разобрав его на стройматериалы. В декабре 2014 года предприниматель из Казани Алексей Семин затеял реставрацию усадьбы. Уже в 2015-м работы остановились — Семин был объявлен в розыск и временно покинул страну. Сейчас усадьба находится в руинированном состоянии.
В 2023 году она была продана инвесторам за 8,4 млн рублей. По условиям договора объект может быть использован в социальных, культурно-образовательных, административно-деловых и гостинично-рекреационных целях — и обязательно должен быть восстановлен в максимально близком к оригиналу внешнем виде.
прилегающую территорию выставят на аукцион.
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2 октября во всем мире отмечается День архитектуры — международный профессиональный праздник архитекторов.
К сожалению, многие шедевры строительного искусства доживают свой век без реставрации. Среди них — многие усадьбы Подмосковья, которые принадлежали купцам и дворянам, а после Революции были национализированы и адаптированы под нужды государства.
О судьбе семи подмосковных усадеб рассказывает «Газета.Ru».