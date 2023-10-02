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От детской колонии до дачи Сталина: заброшенные усадьбы Подмосковья

«Газета.Ru» рассказывает о самых необычных заброшенных усадьбах Подмосковья

2 октября во всем мире отмечается День архитектуры — международный профессиональный праздник архитекторов.

К сожалению, многие шедевры строительного искусства доживают свой век без реставрации. Среди них — многие усадьбы Подмосковья, которые принадлежали купцам и дворянам, а после Революции были национализированы и адаптированы под нужды государства.

О судьбе семи подмосковных усадеб рассказывает «Газета.Ru».

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