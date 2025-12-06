Депутаты ГД внесли поправку, направленную на поддержку семей военнослужащих

В ГД предложили расширить полномочия регионов в обеспечении семей военных жильем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов внесли предложили внести поправки в закон «О статусе военнослужащих», направленные на поддержку их семей.Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга», – сказал Володин.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

По словам председателя Госдумы, от региональных властей поступил запрос на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих, в настоящее время таких полномочий в жилищном вопросе у них нет.

Депутаты выразили уверенность, что закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей российских военнослужащих.

В начале декабря депутаты Госдумы приняли законопроект, предоставляющий участникам спецоперации право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

Ранее Госдума приняла закон по мерам поддержки женам погибших военнослужащих.