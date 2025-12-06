На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты ГД внесли поправку, направленную на поддержку семей военнослужащих

В ГД предложили расширить полномочия регионов в обеспечении семей военных жильем
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов внесли предложили внести поправки в закон «О статусе военнослужащих», направленные на поддержку их семей.Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга», – сказал Володин.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

По словам председателя Госдумы, от региональных властей поступил запрос на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих, в настоящее время таких полномочий в жилищном вопросе у них нет.

Депутаты выразили уверенность, что закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей российских военнослужащих.

В начале декабря депутаты Госдумы приняли законопроект, предоставляющий участникам спецоперации право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

Ранее Госдума приняла закон по мерам поддержки женам погибших военнослужащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами