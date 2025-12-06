Российский дзюдоист выиграл медаль на турнире «Большого шлема»

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал бронзовым призёром турнира «Большого шлема», который проходит в Токио.

Тасоев выступал в категории выше 100 кг. В поединке за бронзу Тасоев одолел представителя Южной Кореи Ким Мин Чона.

Тасоев является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

