Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российское ПВО перехватили и уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала СВО украинская армия потеряла 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов и другой техники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Также в министерстве подтвердили, что С РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины.

Ранее главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине.