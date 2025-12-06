На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали число сбитых за сутки дронов в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 366 украинских беспилотников
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российское ПВО перехватили и уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала СВО украинская армия потеряла 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов и другой техники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Также в министерстве подтвердили, что С РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины.

Ранее главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами