31 марта 2022, 20:49
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От обаятельного полицейского до преступника из будущего: лучшие роли Брюса Уиллиса
Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис завершает карьеру из-за расстройства речи. 67-летнему актеру диагностировали афазию, которая мешает говорить, писать и понимать речь.
За свою карьеру Уиллис снялся в 137 фильмах и сериалах, среди которых «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Пятый элемент», а также «Детективное агентство «Лунный свет»» и «Сумеречная зона». Артист написал сценарий к двух проектам («Гудзонский ястреб» и «Возвращение Бруно») и спродюсировал семь картин, включая «Заложника» 2005 года.
«Газета.Ru» вспоминает самые яркие работы актера из его фильмографии.
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Кадры из фильмов «Счастливое число Слевина» (2005), «Армагеддон» (1998), «12 обезьян» (1995), «Королевство полной луны» (2012)
Детективное агентство “Лунный свет” (1985 — 1989)
Драмеди “Детективное агентство “Лунный свет”” не только сделало Брюса Уиллиса звездой мирового масштаба, но и помогло оправиться от череды профессиональных неудач актрисе Сибилл Шеперд. В сериале она сыграла топ-модель Меделин Хейз, оказавшуюся в непростой финансовой ситуации. Сам Уиллис предстает в амплуа директора частного детективного агентства Дэвида Эдисона, который помогает модели наладить положение с финансами.
Сериал “Детективное агентство “Лунный свет”” вошел в 100 лучших ТВ-шоу всех времен по версии Time. За роль Дэвида Уиллис удостоился своих первых статуэток “Эмми” и “Золотого глобуса”
“Свидание вслепую” (1987)
В фильме “Свидание вслепую” Уиллис получил первую главную роль в полном метре. По сюжету трудоголик Уолтер Дэвис идет на свидание с кузиной, которое в итоге заканчивается для него потерей работы и тюрьмой.
Критика встретила ромком массой негативных отзывов, сам фильм провалился в прокате. После него за Уиллисом закрепился образ комедийного актера.
“Крепкий орешек” (1988, 1990, 1995, 2007, 2013)
Мало кто знает, но Брюс Уиллис не входил даже во второй кастинг кандидатов на роль полицейского Джона Макклейна в “Крепком орешке”. Среди его конкурентов были Фрэнк Синатра, Клинт Иствуд, Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Роберт Де Ниро и другие. В итоге Уиллиса чудом утвердил на роль президент Fox Руперт Мердок. Актеру также выплатили за нее неслыханный в то время гонорар $5 млн.
С этого момента имя Уиллиса перестало ассоциироваться только с комедийными ролями. Он стал олицетворением “крутого парня” наряду с такими звездами, как Чак Норрис и Арнольд Шварценеггер
Сериал “Друзья” (2004)
В ситкоме Уиллис предстал в камео чрезмерно заботливого отца Пола Стивенса, отца девушки Росса. Весь свой гонорар за съемки в сериале “Друзья” актер отдал на благотворительность. Кроме того, он получил статуэтку “Эмми” как лучший приглашенный актер второго плана
“Армагеддон” (1998)
В фильме-катастрофе Майкла Бэя астероид размером с Техас угрожает уничтожить все живое на планете Земля. Ради ее спасения лучшие умы NASA объединяются и нанимают глубоководного бурильщика Гарри Стэмпера (Брюс Уиллис), чтобы взорвал ядро астероида ядерной бомбой.
“Криминальное чтиво” (1994)
Изначально на роль беглого боксера Бутча Кулиджа в “Криминальном чтиве” Квентин Тарантино пригласил Мэтта Диллона — именно под него была написана роль. “Он выбыл. Если он не может сказать, хочет он сниматься в фильме после прочтения сценария, то он выбывает”, — рассказывал агент Тарантино. Это и предоставило Уиллису возможность сыграть в фильме режиссера. Благодаря участию в проекте “крепкого орешка” продюсеры по всему миру заинтересовались тогда еще артхаусным Тарантино
“12 обезьян” (1996)
В антиутопии “12 обезьян” Терри Гиллиама преступник Джеймс Коул (Брюс Уиллис) отправляется в прошлое, чтобы спасти мир от смертельного вируса. Героя отправляют в психиатрическую клинику, где он находит единственного человека, способного поверить в его историю
“Пятый элемент” (1997)
На момент выхода научно-фантастическая эпопея Люка Бессона была самым дорогим неголливудским фильмом в истории. В нем бывший солдат Корбен Даллас (Брюс Уиллис) устроился работать таксистом. Однажды к нему в машину подсаживается странная рыжеволосая девушка Лилу (Мила Йовович) и втягивает Далласа в борьбу против Абсолютного Зла
“Девять ярдов” и “Десять ярдов” (2000 и 2004)
Первая часть комедии, снятая Джонатаном Линном, рассказывает о том, как симпатичный дантист Николас «Оз» Озерански (Мэттью Перри) отправляется в Чикаго, чтобы сообщить боссу мафии о местонахождении своего соседа, бывшего киллера по имени Джимми «Тюльпан» Тадески (Брюс Уиллис). Известно, что именно Уиллис “выпросил” Перри сняться в этом фильме. После череды неудачных попыток дозвониться до актера он даже оставил сообщение на автоответчике Пэрри: “Я отрежу тебе ноги, подожгу твой дом и заставлю тебя ползать в огне с окровавленными культями”. Эта фраза в итоге вошла в фильм. В 2003 году вышел сиквел “Десять ярдов”.
Кадр из фильма «Девять ярдов» (2000)
“Счастливое число Слевина” (2006)
Молодого парня Слевина Келевра (Джош Хартнетт) по ошибке принимают за другого человека, из-за чего тот оказывается в центре войны между двумя соперничающими криминальными авторитетами. Брюс Уиллис в этом фильме исполняет роль киллера Гудката, который следит за Слевином. В картине также снялись Морган Фриман, Бен Кингсли и Люси Лю.
“Город Грехов” (2005)
“Город Грехов” — сборник мрачных историй от режиссера Роберта Родригеса, основанный на четырех графических романах Фрэнка Миллера из одноименного цикла. В четвертой новелле “Тот желтый ублюдок” Уиллис исполнил роль честного полицейского Хартигана, преследующего серийного убийцу.
“Королевство полной луны” (2012)
Фильм Уэса Андерсона рассказывает любовную историю двенадцатилетних детей Сэма и Сьюзи, сбежавших от всех на дикий пляж. Тем временем капитан полиции острова (Брюс Уиллис) организует поисковую группу, чтобы найти беглецов. Лента номинировалась на “Оскар” за лучший сценарий.