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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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От обаятельного полицейского до преступника из будущего: лучшие роли Брюса Уиллиса

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис завершает карьеру из-за расстройства речи. 67-летнему актеру диагностировали афазию, которая мешает говорить, писать и понимать речь.

За свою карьеру Уиллис снялся в 137 фильмах и сериалах, среди которых «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Пятый элемент», а также «Детективное агентство «Лунный свет»» и «Сумеречная зона». Артист написал сценарий к двух проектам («Гудзонский ястреб» и «Возвращение Бруно») и спродюсировал семь картин, включая «Заложника» 2005 года.

«Газета.Ru» вспоминает самые яркие работы актера из его фильмографии.

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