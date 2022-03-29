Как прошли переговоры России и Украины в турецком дворце Долмабахче

В турецком Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходила во дворце османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле Долмабахче. Вокруг дворца усилены меры безопасности, у входа собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Безопасность дипломатов в том числе обеспечивают снайперы на крышах домов по периметру Долмабахче.

В переговорах участвовали помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Кроме того, неофициальное участие принимает с российской стороны бизнесмен Роман Абрамович – это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в СМИ появилась информация об отравлении Абрамовича – по словам Пескова, это часть «информационной войны».

На фоне переговоров доллар на Мосбирже упал ниже 84 рублей, а евро – ниже 93 рублей.

Песков отметил, что какой-либо внятный итог переговоров может появиться «сегодня-завтра». По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, от этих переговоров «толку никакого не будет». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что смотрит на переговоры без особого оптимизма.