Большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето

По данным исследования ВсеИнструменты.ру, 69% россиян планируют ремонтные работы весной или летом. Большинство из них собираются заниматься отделкой жилья своими силами. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Более половины опрошенных (56%) сталкиваются с необходимостью ремонта из-за того, что элементы интерьера жилья утратили внешний вид. 14% проводят работы после каждой зимы. Также популярным обоснованием ремонта стала необходимость соответствовать актуальным трендам дизайна (10%) или просто желание повторить увиденный пример оформления интерьера (9%).

Ключевой проблемой во время ремонта, по мнению опрошенных, является поиск нужных материалов (26%). Каждому пятому (20%) трудности доставляют временные бытовые неудобства и невозможность уехать куда-то на время проведения работ. 17% респондентов заявили, что им сложно выделить достаточное количество времени для ремонта, а 9% сталкиваются с проблемами при выборе бригады.

65% респондентов готовы потратить на обновление интерьера сумму до 100 тыс. рублей, 21% — от 100 до 200 тыс. рублей, 12% — от 200 до 500 тыс. рублей, а лишь 2% — свыше 500 тыс. рублей. Основными способами экономии россияне назвали самостоятельное выполнение ремонта (37%) и покупку материалов по скидкам и акциям (35%). Еще 10% опрошенных заранее покупают все необходимое для ремонта, чтобы сэкономить.

Чаще всего заранее покупают материалы отделки (31%), расходники (22%), инструменты (13%) и элементы декора (10%), реже — бытовую технику (3%), текстиль для дома (3%) и экипировку (2%).

36% закладывают на подготовку к ремонту срок от 1 до 2 месяцев. 11% вообще не готовятся заранее, а приобретают все необходимое в процессе. Лишь 3% ответили, что подготовка у них может занять от полугода и более.

Каждый третий опрошенный (31%) указали, что заниматься ремонтом в этом сезоне не собираются. 38% из них устраивает текущее состояние отделки квартиры или дома, у 31% сейчас нет финансовых возможностей для ремонтных работ, а еще 17% ответили, что уже обновили интерьер.

Ранее больше половины россиян сообщили о росте расходов на подготовку дачи к сезону.