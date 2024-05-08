В Харьковской и Полтавской области произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины был слышен взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Позже появилась информация, что звуки взрывов раздались в Полтавской области.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Днепропетровской, Полтавской и еще десяти областях Украины. Сообщалось о взрывах около подконтрольного украинским властям Херсона.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его мнению, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Владимира Зеленского «подписания необходимых бумаг».

5 мая министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. В оборонном ведомстве отметили, что объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе находилось вооружение западного производства.

Ранее жители украинского города сообщили о взрывах и столбе дыма.