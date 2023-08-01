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Умер актер из «Эйфории» Ангус Клауд. Ему было 25

Актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер на 26-м году жизни

Американский актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет. Предварительно, причиной смерти стала передозировка антидепрессантами. Об этом пишет портал TMZ. Актер в последние годы страдал от депрессии.

«С тяжелым сердцем должны попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», — говорится в заявлении семьи актера, опубликованном на сайте CNN. Также в заявлении родственников сообщается, что неделю назад Клауд похоронил своего отца и тяжело переживал его утрату.

«Никто не мог сравниться с Ангусом, — сказал режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон. — Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы покинуть нас так рано».

Клауд родился 10 июля 1998 года в Окленде (Калифорния). Он отучился в местной школе искусств по классу производственного дизайна.

После этого Ангус устроился на работу в ресторан Woodland в Бруклине, там его заметила кастинг-директор телесериала «Эйфория» Дженнифер Вендитти и пригласила на пробы. Так он получил роль наркоторговца Феско О'Нила — первую и наиболее известную в своей непродолжительной карьере.

Ангус Клауд также исполнил небольшие роли в независимом кино: «Северный Голливуд», «Чумовые истории» и The Line. Снимался в музыкальных клипах: All Three Ноа Сайрус, Cigarettes рэпер Juice WRLD, MAMIII Бекки Джи и Кароль Джи.

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