Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Хорошо, все будет хорошо»: Андрею Данилко — 50

Выступающему в образе Верки Сердючки певцу Андрею Данилко исполнилось 50 лет

2 октября 1973 года в Полтаве в семье работницы завода и водителя родился Андрей Данилко. Он с детства увлекался творчеством. Занимаясь в театральной группе, Данилко придумал образ Верки Сердючки.

В начале карьеры артист появлялся на сцене в разных образах, в том числе мужских. Однако именно Верка Сердючка помогла ему заключить контракт с музыкальным продюсером, после чего ему открылась дорога на телевидение. Талант певца заметили в России и стали приглашать его на выступления. Данилко приобрел известность в России в 2003 году благодаря песне «Все будет хорошо».

Артист несколько раз пытался участвовать в «Евровидении» от России, однако его заявки отклоняли. Тогда в 2007 году Данилко поехал на конкурс от Украины. Там он исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai». Многие россияне вместо «Lasha Tumbai» услышали «Russia goodbye». Несмотря на заверения артиста о том, что строчка означает «взбитые сливки» на монгольском, в России он практически перестал давать концерты и появляться на телевидении.

В 2018 году артист отказался от образа Верки Сердючки, однако на «Евровидении-2023» снова вернулся к нему и спел «Dancing Lasha Tumbai». Он заявил, что отныне вместо «Лаша тумбай» он будет петь «Раша, гудбай». Эти слова связаны с позицией Данилко в отношении СВО. Позднее он исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру.

Картина дня
«Мы нашли газ по более низкой цене». Молдавия отказалась платить «Газпрому»
Глава Минэнерго Парликов: Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома»
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
В Думе предложили уголовно наказывать за вовлечение детей в курение
В Киеве признали, что западные танки не помогут победить Россию
Выданные мордовским семьям детей-инвалидов сухпайки с червями заменят
Стало известно о скорой встрече представителей Азербайджана и Карабаха
Президент Словакии встретится с главой победившей на выборах партии Smer Фицо
Новости и материалы
Политолог заявил о страхе США вводить санкции против Казахстана
Власти установили план по локализации электромобилей в России
Экс-игрок «Спартака» ответил, нужно ли клубу продлевать контракт с Мозесом
Украина рассчитывала на то, что Китай, Индия и Турция присоединятся к санкциям против РФ
Пресс-секретаря Путина попросили прокомментировать отказ Молдавии от газа «Газпрома»
Режиссер Вуди Аллен заявил, что никогда не был частью Голливуда
Милонов рассказал о своей деятельности в зоне СВО
Россиянам напомнили о последствиях тайной перепланировки квартиры
Украинские войска впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области
Подростка с пистолетом заметили в Новосибирске
Стало известно, кого россияне считают лидерами эстрады в 2023 году
Виктория Боня решила заморозить яйцеклетки в Москве: «Последний шанс»
Юрий Чернов мог сыграть в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» другую роль
В Госдуме заявили о появлении призывных пунктов на границе Украины
В Псковской области задержали эстонца, незаконно проникшего в Россию
Булыкин назвал главную сенсацию прошедшей трети сезона в РПЛ
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
Сексолог назвала неожиданные эрогенные зоны мужчин
Все новости
Лекарства не помогают: на Западе обнаружили, что украинцы распространяют опасные бактерии
FT: у раненых бойцов ВСУ нашли инфекции, против которых не помогают антибиотики
Пушилин заявил о подготовке ВСУ нового контрнаступления
Спикер Рады Украины ответил Илону Маску на мем с Зеленским
«Меня бросили в Белоруссии»: диверсант пожаловался на предателей в Киеве
Задержанный в Белоруссии диверсант СБУ Швец заявил, что Киев его бросил и забыл
Анастасия Миронова
Что не так с российским феминизмом
«Мы думали, что первой рухнет Россия». В ФРГ назвали страну, которой грозит экономическая катастрофа
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за санкции против России
«Важно в нашей жизни чувство юмора». Умер актер Виталий Коняев
Пять лет назад журналиста расчленили по приказу саудовского принца. Ему ничего за это не было
Прошло пять лет с убийства журналиста Хашогги в консульстве Саудовской Аравии
«Не ждать, пока проблемы решатся сами»: Лобов о запуске центра переподготовки
Глава «Синергии» рассказал, как изменить рынок занятости в России
Тест: как занимались сексом в Древнем Китае
Проверьте знание фактов об интимной жизни древних китайцев
Исход армян: Нагорный Карабах покинули уже более 100 тысяч человек
Правительство Армении объявило о скором завершении переезда жителей Карабаха
«Ленд-лиз не работал». Почему США запустили программу помощи Украине и не использовали ее
Страна.ua: в США истек неработающий закон о ленд-лизе для Украины
«Сотни закрытых кувшинов». Археологи нашли на берегу Египта вино 5 тыс. лет выдержки
В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с вином возрастом более 5 тыс. лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях