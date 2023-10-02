«Хорошо, все будет хорошо»: Андрею Данилко — 50

2 октября 1973 года в Полтаве в семье работницы завода и водителя родился Андрей Данилко. Он с детства увлекался творчеством. Занимаясь в театральной группе, Данилко придумал образ Верки Сердючки.

В начале карьеры артист появлялся на сцене в разных образах, в том числе мужских. Однако именно Верка Сердючка помогла ему заключить контракт с музыкальным продюсером, после чего ему открылась дорога на телевидение. Талант певца заметили в России и стали приглашать его на выступления. Данилко приобрел известность в России в 2003 году благодаря песне «Все будет хорошо».

Артист несколько раз пытался участвовать в «Евровидении» от России, однако его заявки отклоняли. Тогда в 2007 году Данилко поехал на конкурс от Украины. Там он исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai». Многие россияне вместо «Lasha Tumbai» услышали «Russia goodbye». Несмотря на заверения артиста о том, что строчка означает «взбитые сливки» на монгольском, в России он практически перестал давать концерты и появляться на телевидении.

В 2018 году артист отказался от образа Верки Сердючки, однако на «Евровидении-2023» снова вернулся к нему и спел «Dancing Lasha Tumbai». Он заявил, что отныне вместо «Лаша тумбай» он будет петь «Раша, гудбай». Эти слова связаны с позицией Данилко в отношении СВО. Позднее он исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру.