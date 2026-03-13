Вице-президент «Атомстройэкспорта» заключен под стражу

Вице-президента «Атомстройэкспорта» Виханского арестовали по делу о взятках

В Москве по обвинению в получении взяток арестован вице-президент по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Николай Виханский. Об этом следует из данных картотеки судов общей юрисдикции города Москвы.

«12 марта суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Виханскому в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Виханскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В январе сообщалось, что в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности.

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Уточняется, что Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области.

