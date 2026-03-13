Вице-президент «Атомстройэкспорта» заключен под стражу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Вице-президента «Атомстройэкспорта» Виханского арестовали по делу о взятках
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москве по обвинению в получении взяток арестован вице-президент по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Николай Виханский. Об этом следует из данных картотеки судов общей юрисдикции города Москвы.

«12 марта суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Виханскому в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Виханскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В январе сообщалось, что в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности.

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Уточняется, что Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
