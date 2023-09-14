14 сентября 2023, 19:07
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10 редких кадров со съемок культовых советских фильмов
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Наталья Варлей на съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Второй фильм о приключениях Шурика изначально задумывался как эксцентрическая комедия со множеством трюков. Актрису на роль студентки, комсомолки и просто красавицы Нины искали долго, отсмотрели почти 500 претенденток. Кто-то из ассистентов Леонида Гайдая вспомнил об эквилибристике Наталье Варлей, которая незадолго до этого снялась в картине «Формула радуги».
Почти все свои трюки в картине Варлей выполнила сама. Ей даже пришлось прыгнуть в горную реку вслед за Александром Демьяненко, поскольку дублерша не справилась с заданием и начала тонуть.
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемочной площадке фильма «Служебный роман».
После выхода картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдар Рязанов задумал экранизировать пьесу «Сослуживцы», написанную им в соавторстве с Эмилем Брагинским еще в 1971 году. В роли директора Калугиной режиссер видел исключительно Алису Фрейндлих, с которой давно хотел поработать на съемочной площадке, а в образе Новосельцева — только Андрея Мягкова, поэтому других исполнителей на пробы не приглашали.
Надежда Румянцева в роли Тоси Кислицыной на съемочной площадке комедии «Девчата».
Фильм «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина стал подарком к Международному женскому дню — его премьера состоялась 7 марта 1962 года в Центральном доме кино. Вскоре картина была показана и за рубежом, где собрала большое количество профессиональных наград. Среди них был приз за Лучшую женскую роль, присужденный Надежде Румянцевой на международном кинофестивале в Аргентине.
Роль юной поварихи Тоси Кислицыной актриса исполнила, когда ей было уже за 30. Однако миниатюрная и невероятно энергичная Румянцева настолько органично вписалась в образ выпускницы кулинарного училища, что даже работники леспромхоза, на территории которого проходили натурные съемки, не могли узнать в ней знаменитую артистку.
Юрий Никулин на съемках финальной сцены комедии «Бриллиантовая рука».
Сценарий фильма под рабочим названием «Контрабандисты» давние соратники Леонид Гайдай, Яков Костюковский и Морис Слободской писали с прицелом на Юрия Никулина. Он должен был выйти из образа Балбеса и сыграть скромного экономиста Горбункова, неожиданно оказавшегося в центре криминальной истории.
Съемки искрометной комедии чуть не закончились для актера плачевно. По сюжету в финале картины Горбункова со сломанной ногой цепляют с помощью крана и высаживают из катера на берег. Однако крановщик не рассчитал, и тяжелый крюк случайно ударил Никулина по затылку. Этот эпизод вошел в фильм. Он до сих пор смешит зрителей, хотя на самом деле удар был сильным, артисту впоследствии пришлось пройти серьезный курс лечения.
Людмила Гурченко (на сцене) в роли Леночки Крыловой на съемочной площадке фильма «Карнавальная ночь».
Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» вышла на экраны 29 декабря 1956 года и сразу полюбилась зрителям. Как и образ обаятельной Леночки Крыловой, созданный Людмилой Гурченко в самом начале ее кинокарьеры: на момент съемок картины в багаже 20-летней выпускницы ВГИКа была всего одна небольшая роль в драме «Дорога правды».
Однако первые пробы в «Карнавальную ночь» оказались неудачными. Спела актриса хорошо, но ее внешность из-за плохо выставленного света не впечатлила режиссера Эльдара Рязанова. Поиски исполнительницы главной роли безуспешно продолжались, когда директор «Мосфильма» Иван Пырьев встретил Гурченко в коридоре студии и вновь привел к Рязанову. На этот раз исполнительнице уделили больше внимания – и пробы получились отличными.
Режиссер Владимир Меньшов и Вера Алентова на съемочной площадке картины «Москва слезам не верит».
Мелодрама «Москва слезам не верит» вышла на широкий экран в феврале 1980 года и стала лидером кинопроката. В 1981 году картина была выдвинута на премию «Оскар» и победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер Владимир Меньшов признавался, что, начиная работу, не помышлял о подобном успехе, а просто хотел рассказать историю провинциалки Катерины Тихомировой, оказавшуюся близкой ему самому, когда-то приехавшему в столицу из Астрахани.
Вера Алентова получила предложение сыграть Катерину после того, как от роли по разным причинам отказались Ирина Купченко и Маргарита Терехова, которых Меньшов видел в этом образе. Алентова успешно прошла пробы и была утверждена худсоветом. Однако работа с супругом-режиссером оказалась нелегкой. Порой он был излишне требователен к актрисе, что замечали коллеги – и всячески поддерживали ее на площадке.
Александр Демьяненко (первый ряд – по центру) и Леонид Гайдай (справа) со съемочной группой картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
В июне 1964 года на киностудии «Мосфильм» Леонид Гайдай начал подбор актеров в комедию, сценарий которой включал три новеллы, объединенные общим героем — интеллигентным студентом-очкариком по имени Владик. На главную роль пробовалось немало молодых и перспективных артистов, в том числе Олег Видов, Всеволод Абдулов, Валерий Носик, Александр Збруев.
Однако вскоре Гайдай вспомнил о своем партнере по фильму «Ветер» — Александре Демьяненко. Режиссер лично съездил в Ленинград, где тогда работал актер, чтобы с ним договориться. По одной из версий, когда худсовет потребовал сменить имя героя, Гайдай назвал его Шуриком в честь исполнителя.
Режиссер Владимир Мотыль и Анатолий Кузнецов в роли красноармейца Сухова на съемках фильма «Белое солнце пустыни».
Красноармеец Федор Сухов, герой приключенческой киноленты «Белое солнце пустыни», стал самой известной работой Анатолия Кузнецова. Роль актер получил не сразу. После проб худсовет сделал выбор в пользу Георгия Юматова, но ему вскоре пришлось искать замену. Режиссер Владимир Мотыль обратился к Кузнецову с просьбой не обижаться и все же сыграть главного героя картины.
Леонид Куравлев в роли Афони и режиссер Георгий Данелия на съемках фильма «Афоня».
На роль сантехника Афони рассматривалось немало знаменитых актеров. Сам режиссер Георгий Данелия видел в этом образе трех исполнителей — Владимира Высоцкого, Даниэля Ольбрыхского и Леонида Куравлева. Выбор в пользу последнего он считал очень удачным, поскольку Куравлеву удалось сыграть так, что зрители в финале пожалели и полюбили его героя. Фильм стал лидером кинопроката по итогам 1975 года.
Актер Александр Михайлов и режиссер Владимир Меньшов на съемках комедии «Любовь и голуби».
В основе фильма «Любовь и голуби» — реальная история четы Кузякиных из города Черемхово Иркутской области. Драматург Владимир Гуркин когда-то жил с ними по соседству и сделал их героями своей пьесы. Когда Владимир Меньшов увидел постановку на сцене театра «Современник», то загорелся идеей перенести действие на экран. Особенно его впечатлила игра Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади Кузякиной. В результате актриса воплотила этот образ не только на сцене, но и на экране.
На роль Василия Кузякина претендовали Сергей Юрский, Николай Лавров и Александр Фатюшин. По словам режиссера, в пользу Александра Михайлова сыграл тот факт, что он оказался родом из Забайкалья, как и его герой.
«Карнавальная ночь», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Любовь и голуби» – эксклюзивные кадры со съемок этих и многих других культовых советских фильмов — в совместной фотогалерее «Газеты.Ru» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».