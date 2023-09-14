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Фото

10 редких кадров со съемок культовых советских фильмов

Опубликованы редкие кадры со съемок легендарных советских фильмов

«Карнавальная ночь», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Любовь и голуби» – эксклюзивные кадры со съемок этих и многих других культовых советских фильмов — в совместной фотогалерее «Газеты.Ru» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

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