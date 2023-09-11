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Шаламе с Дженнер, ДиКаприо и Тимберлейк: звезды-болельщики на турнире US Open

Медведев проиграл Джоковичу три сета в финале US Open

В финальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) в ночь на 11 сентября сошлись теннисисты Даниил Медведев и Новак Джокович. Россиянин не смог повторить успех двухлетней давности, когда обыграл серба в решающем матче состязания. В этот раз Медведев уступил противнику в трех партиях.

После финального матча US Open Джокович расплакался. Он посвятил победу легендарному баскетболисту и своему близкому другу Кобе Брайанту. После игры он надел футболку с его изображением.

Медведев огорчился, что не смог выиграть и таким образом поздравить жену с годовщиной свадьбы.

«Хочу поздравить Даниила с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим», — пошутил Джокович.

Среди гостей, которые наблюдали за поединком спортсменов, было много знаменитостей, которые отвлекали на себя внимание зрителей. На трибуне заметили целующихся Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Мэттью Макконахи c женой, Леонардо ДиКаприо и Джастина Тимберлейка.

Какие еще звезды болели за теннисистов — в галерее «Газеты.Ru».

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