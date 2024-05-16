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Ученые нашли один из древнейших культурных артефактов неандертальцев в Евразии

JAS: обнаружена медвежья кость с резьбой неандертальцев возрастом 130 тыс. лет

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Journal of Archaeological Science

Польские археологи из Вроцлавского университета нашли один из древнейших культурных артефактов неандертальцев, изготовленный около 130 тыс. лет назад. Им оказался фрагмент кости бурого медведя, украшенный характерной резьбой. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Объект обнаружили в пещере Дзядова Скала на юге Польши.

Как выяснили ученые, доисторическое произведение искусства представляло собой костяной цилиндр длиной 10,6 сантиметра с 17 параллельными надрезами, выполненными кремниевым лезвием.

По словам исследователей, следы инструмента на кости не соответствуют отметинам, которые остаются при разделке туш.

«Большинство надрезов имеют очень характерный конец, похожий на запятую, который изгибается вправо. Когда наш экспериментатор, который был правшой, повел кремневый нож к себе, надрезы изогнулись вправо. Поэтому мы знаем, что неандерталец, сделавший эти надрезы, был правшой», — объяснили авторы научной работы.

Археологи предположили, что древний умелец мог зафиксировать на кости какое-то числовое сообщение.

Ученые добавили, что найденный ими артефакт может быть древнейшим предметом искусства неандертальцев в Евразии.

Ранее исследователи реконструировали внешность неандертальской женщины, жившей 75 тыс. лет назад.

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