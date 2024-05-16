Минобороны Польши пригласило добровольцев на сборы в армии летом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что оборонное ведомство инициировало проект «Каникулы с армией», в рамках которого добровольцам предлагается пройти сборы в армии за денежное вознаграждение. Его слова на церемонии презентации проекта приводятся на странице Министерства национальной обороны Польши в соцсети X.

Как указал министр, программа для добровольцев будет реализовываться с 1 июня по 14 сентября в рамках добровольной основной военной службы. Сборы займут 27 дней и окончатся присягой, каждый из добровольцев получит денежное вознаграждение. По данным Минобороны, оно составит 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.).

До этого начальник Генштаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула заявлял, что власти страны не намерены возвращать всеобщую воинскую повинность в стране, вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев, желающих пройти службу в армии.

Как сообщал генерал, подход Польши в этом вопросе заключается в том, чтобы предоставить возможности тем, кто хочет «совместить свою личную и профессиональную жизнь, свою профессиональную карьеру с военной службой».

1 мая бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартель призвал ввести обязательную воинскую службу для «взрослых обоих полов».

Ранее сообщалось, что власти Польши увеличат расходы на финансирование разведки и спецслужб страны.