FAW планирует привезти в Россию китайский аналог «Оки»

Китайская компания FAW планирует начать продажи в России хетчбеков Bestune Pony. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу марки Bestune в России Ма Гуйчао. Сроки начала поставок в РФ модели пока не определены.

Длина автомобиля составляет 3000 мм, а колесная база 1953 мм. По своим размерам машина даже меньше отечественной «Оки». Автомобиль трехдверный, внутри могут разместиться четыре человека.

Салон автомобиля выполнен в розовых тонах. Есть цифровая приборная панель, а центрального экрана мультимедиа нет. Bestune Pony оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. Сама простая комплектация Cute Fun Horse оснащена батареей емкостью 9,4 кВт.ч. Она рассчитана на 122 км пробега.

Стоимость автомобиля в Китае — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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