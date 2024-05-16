Названа причина, почему глава «Газпрома» не полетел с Путиным в Китай

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не полетел в Китай в составе российской делегации сопровождать президента страны Владимира Путина из-за того, что в это время находился с визитом в Иране. Об этом пишет Reuters.

Пресс-служба российской компании сообщила, что ее глава встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и министром нефти Джавадом Оуджи. Отмечается, что причина и детали переговоров неизвестны, однако речь идет о встрече главы крупнейшей газовой компании мира с руководством страны, являющейся одним из главных производителей газа.

По мнению автора статьи, отсутствие Миллера в Пекине выглядит показательным на фоне многолетних переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Россия регулярно выражает уверенность в реализации проекта, но официальные лица Китая давно уже не упоминали его в числе обсуждаемых инициатив.

До этого сообщалось, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее министр финансов РФ прокатился по Пекину в автобусе с журналистами.