ЕБРР повысил оценку устойчивости российской экономики к санкциям

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону повышения прогноз экономического роста России в 2024 году до 2,5% с ожидавшихся ранее 1%. Об этом пишет бельгийское издание La Libre .

Как отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, российская экономика продемонстрировала большую устойчивость к западным санкциям, чем предполагалось.

Я считаю, было нереалистично ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, на что надеялись многие», — заявила Яворчик.

По ее словам, в 2023 году ВВП РФ вырос на 3,6%, а теперь российская экономика уже превысила допандемийные уровни.

В то же время ЕБРР предупредил, что в среднесрочной перспективе рост в России будет сдерживаться санкциями, ограничивающими импорт технологий, оттоком квалифицированных кадров и уходом многонациональных компаний.

«Среднесрочный рост России будет ниже, чем если бы санкций не было», — подчеркнула экономист.

Помимо России, ЕБРР также ухудшил прогнозы роста для стран Средиземноморья из-за замедления проектов в Египте и конфликта в секторе Газа. Египет, в частности, понес серьезные потери доходов от Суэцкого канала из-за атак йеменских повстанцев-хуситов на суда в знак протеста против израильской военной операции в Газе.

До этого в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.

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