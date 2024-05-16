Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕБРР повысил оценку устойчивости российской экономики к санкциям

La Libre: ЕБРР объяснил пересмотр прогноза для России санкционной устойчивостью

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону повышения прогноз экономического роста России в 2024 году до 2,5% с ожидавшихся ранее 1%. Об этом пишет бельгийское издание La Libre .

Как отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, российская экономика продемонстрировала большую устойчивость к западным санкциям, чем предполагалось.

Я считаю, было нереалистично ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, на что надеялись многие», — заявила Яворчик.

По ее словам, в 2023 году ВВП РФ вырос на 3,6%, а теперь российская экономика уже превысила допандемийные уровни.

В то же время ЕБРР предупредил, что в среднесрочной перспективе рост в России будет сдерживаться санкциями, ограничивающими импорт технологий, оттоком квалифицированных кадров и уходом многонациональных компаний.

«Среднесрочный рост России будет ниже, чем если бы санкций не было», — подчеркнула экономист.

Помимо России, ЕБРР также ухудшил прогнозы роста для стран Средиземноморья из-за замедления проектов в Египте и конфликта в секторе Газа. Египет, в частности, понес серьезные потери доходов от Суэцкого канала из-за атак йеменских повстанцев-хуситов на суда в знак протеста против израильской военной операции в Газе.

До этого в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.

Ранее Cилуанов выступил за большую открытость бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами