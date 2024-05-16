Петербурженка попала в больницу с ожогом глаза после конфликта на парковке

Двое человек пострадали во время конфликта на парковке гостиницы в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 мая у дома №4 на улице Возрождения. Днем на парковке гостиницы «Алиот» 30-летний мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо 40-летней жительнице Ленинского проспекта.

В итоге пострадавшую доставили в глазной травмпункт с химическим ожогом коньюктивы первой степени. Известно, что в ходе разборок также пострадал 40-летний мужчина.

В тот же день в полицию обратился владелец баллончика, 30-летний приятель потерпевшей. Он заявил, что пострадавшие повредили автомобиль LADA Granta, принадлежащий его 60-летней знакомой. Мужчина составил на них встречное заявление.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Самаре мужчины и девушка устроили драку со стрельбой на парковке.