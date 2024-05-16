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В Интерполе назвали дату получения молдавским политиком Шором паспорта РФ

Глава бюро Интерпола в Молдавии: Шор стал гражданином РФ 1 января 2024 года

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что молдавский оппозиционный политик Илан Шор стал гражданином Российской Федерации 1 января текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января. База данных по беглому олигарху, объявленному в международный розыск, была дополнена этой информацией», — сказал Центиу телеканалу Moldova 1.

В соответствии с молдавским законодательством, гражданам страны разрешено иметь не более двух гражданств, однако у Шора есть паспорта трех государств — Израиля, Молдавии и России, сообщил глава бюро Интерпола.

По словам Центиу, наличие трех гражданств у Шора затрудняет процедуру его экстрадиции на родину, поскольку ни одна страна не выдает своих граждан.

До этого Илан Шор сам заявил, что получил российский паспорт.

Ранее адвокаты Шора подали заявление в суд ЕС из-за введенных против него санкций.

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